Ecco che cos’è per noi la tolleranza

Nel vocabolario della lingua italiana, alla voce “tolleranza”, viene attribuita la seguente definizione: “l’accettare idee e atteggiamenti diversi dai propri; il dimostrare comprensione per gli errori e i difetti altrui”. Secondo voi, una frase come questa può corrispondere a quello che capita nella realtà quotidiana? Per noi ragazzi della terza media di Reda la risposta è no. Durante le ore di letteratura, ci siamo trovati a considerare, discutendo sul concetto illuminista di tolleranza, che la nostra società, così com’è, non ci piace. Siamo arrivati a questa conclusione anche durante l’ora di laboratorio di italiano settimanale, in cui commentiamo alcune notizie scelte tra le più recenti. Per esempio, una di queste riguardava le manifestazioni di protesta in Iran dopo il disumano omicidio della studentessa Masha Amini. Sono mesi che la situazione in quel paese peggiora di giorno in giorno e sembra che nessuna delle fazioni, il Governo o i dimostranti, prevalga sull’altra. Un’ulteriore notizia ancora più recente ci riguarda personalmente, perché è avvenuta al largo delle nostre coste: il naufragio di Cutro. Purtroppo anche in questo caso ci sentiamo di aggiungere che, a nostro avviso, non c’è stato il dovuto rispetto per una tragedia di questo tipo.

Insomma, ancora oggi viviamo in una società in cui si predica tanto la tolleranza, ma si mette poco in pratica. Ci siamo sentiti in dovere di riflettere sulla nostra quotidianità e abbiamo capito che contano anche le piccole azioni e le parole a cui spesso non prestiamo attenzione. Sarà capitato anche a voi di sentir dire: “Non mi importa della tua opinione, tanto tu sei piccolo o piccola e non capisci”, oppure “Tu non sai fare nulla, è inutile che ci provi”; questi atteggiamenti non rientrano nella definizione che abbiamo estratto dal vocabolario, e dovrebbero insegnarci a prestare più attenzione a quello che diciamo e facciamo. Spesso siamo così superficialmente egoisti da confondere il termine “diversità” con “inferiorità”, perché siamo convinti che il nostro pensiero sia “più” giusto di quello degli altri.

Provate a immaginare di vivere in un mondo in cui non esistano differenze di razza, genere o credo religioso: tutti i cittadini sono uguali non nei diritti, ma nel modo di pensare, di vestire, di parlare ed esprimere la propria opinione. Siete così sicuri che sarebbe davvero un bel mondo? Noi ci abbiamo riflettuto e affermiamo semplicemente: no.

Classe 3^A

Scuola media ‘Strocchi’

di Reda di Faenza

Prof. Marco Dalmonte