Ecco chi era Giulio, che tutti chiamavano Francesco

di Paolo Casadio

Non credo di aver mai vissuto in un periodo in cui la superficialità, il pressapochismo, il narcisismo e l’arroganza dell’ego hanno avuto maggiore evidenza. Complice l’estrema facilità di far fotografie e riprese mediante i cellulari, sui social è un dilagare di selfie, immagini, istantanee, video, che va di pari passo con i comportamenti aggressivi, le offese, le intimidazioni, gli insulti. In un classico gioco di specchi, il social si riflette sulla società e la società sui social. Viviamo tempi di comunicazione ipertrofica, saturi di notizie irrilevanti se non false, densi di presenzialismo estremo. Atteggiamenti, nel passato, tipiche di forme comunicative autoritarie. Insomma, siamo società fondate non tanto sul lavoro quanto sull’immagine, dimentiche che l’immagine è nulla, qualcosa di artificiale che, in assenza di concretezze vere e tangibili alle spalle, è destinata a sgonfiarsi al primo incidente. Tratto comune è l’urlare, il far sapere a tutti i costi, il mostrarsi, l’assoluta mancanza di discrezione. Sorprende quindi la riservatezza di persone che hanno fatto scelte difficili senza mai sbandierarle.

Conobbi Giulio Fornasari nei lontani anni ’70: originario di Cortemaggiore, classe 1928, si trasferì a Ravenna nel 1952, al seguito dei tecnici Agip che perforavano i primi pozzi metaniferi nel santalbertese. Da bambino in casa, sperando per lui una carriera ecclesiastica, lo chiamavano Francesco, e scoprì il suo vero nome solo in prima elementare, quando lo appellavano e lui non rispondeva. "Ma perché non rispondi?" "Mi chiamo Francesco, non Giulio". Lo ricordo per la sua naturale modestia, per il sorriso buono e anche per un fatto. Dopo la sua prematura scomparsa, tra i suoi effetti personali i figli Silvia e Valentino ritrovarono la tessera del gruppo partigiano a cui s’era unito. Per un riserbo caratteriale il padre non ne aveva mai parlato e fu una parente a raccontare tutta la storia.

All’inizio del 1945 morì un gerarca fascista e la popolazione del paese fu precettata per partecipare alla cerimonia funebre, in segno di ossequio. Giulio non si tolse il cappello al passaggio del feretro e un miliziano glielo fece volar via con uno schiaffo. Ritornò a casa e comunicò ai genitori che aveva deciso: sarebbe andato in montagna per unirsi alle formazioni partigiane, e così fu. Aveva soltanto diciassette anni, ma era maturato in lui il tempo della scelta.