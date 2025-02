Ecco chi ha scritto i due articoli

L’articolo sulla Giornata della memoria è stato scritto dagli alunni della 5^ A della scuola primaria ‘Pascoli’ di Sant’Alberto, con l’insegnante Margherita Guglielmino. È il ricordo dell’allenatore di calcio Arpad Weisz che dal campo di calcio è passato al campo di concentramento. Nella foto ci sono i bambini della 5^ A della ‘Pascoli’ di Sant’Alberto con l’insegnante Margherita Guglielmino e Alfredo Tassoni, presidente del club cosmopolita Arpad Weisz. Il secondo articolo, sul gemellaggio a Ostia, è stato scritto da Giacomo Montanari. Racconta dell’esperienza vissuta lo scorso novembre a Ostia per ricordare i 140 anni della bonifica dell’agro romano, compiuta dagli scariolanti romagnoli. Il progetto, diviso in due fasi, prevede la visita dei ravennati a Roma a novembre e quella dei romani a Ravenna in primavera. Le classi gemellate iniziano la corrispondenza in 4^. La foto è quella della manifestazione del 140esimo della bonifica il 24 novembre scorso.