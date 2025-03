"Ecco come difendersi dal caro prezzi"

L’Associazione Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali Ravenna APS, nell’ambito della rassegna ’Efficienza e risparmio energetico: possibili risposte per un futuro sostenibile’ che si terrà tutti i mercoledì di marzo alle ore 20.30 presso la Sala Buzzi in via Berlinguer 11, invita stasera la cittadinanza ad un confronto sul tema: ’La decarbonizzazione in edilizia: efficienza energetica ed elettrificazione dei consumi’. L’evento vedrà la partecipazione di Francesco Occhipinti. direttore di Legambiente Emilia Romagna, e Massimiliano Fornasiero tecnico dell’azienda ravennate Tea Green Services. L’incontro sarà moderato da Alessandro Balducci socio dell’associazione.

Stasera verrà presentato lo stato della normativa e delle tecnologie legate all’efficienza e al risparmio energetico in edilizia anche alla luce della chiusura del superbonus 110%. Saranno presentate le nuove opportunità e spiegato perché è oggi importante procedere verso una riqualificazione del patrimonio edilizio. A seguire verranno presentati degli esempi pratici e concreti di soluzioni attuate a Ravenna e di opportunità legate all’efficientamento in soluzioni edilizie esistenti. Spazio sarà lasciato ai cittadini che vorranno approfondire specifiche situazioni, essere aggiornati. La Comunità Energetica di Ravenna si farà promotrice, qualora se ne presentassero le opportunità, di gruppi di acquisto e di supporto ai cittadini che volessero essere tutelati e assistiti nelle loro scelte ponendosi come soggetto indipendente e libero.

Lo Sortello energia aperto il primo e il terzo mercoledì di ogni mese dalle 16.30 alle 18.30 presso la sede di CittAttiva in via Carducci 14.