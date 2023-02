Siamo sicuri che i nostri stabilimenti balneari siano davvero aperti a tutti? Alcune persone per poter fare un bagno in mare con la loro famiglia hanno bisogno di attenzioni e attrezzature speciali. Per questo nel 2018 a Punta Marina ha aperto “Insieme a te”: una spiaggia attrezzata, sicura e gratuita per disabili, anche gravi, come i malati di Sla.

Il 9 dicembre del 2022 le classi terze della scuola Europa di Faenza hanno incontrato la fondatrice, Debora Donati, accompagnata da Andrea Berardi, che ha raccontato loro come è nata questa realtà, che oggi conta più di 1000 volontari tra i collaboratori. Tutto è cominciato con una vacanza in Puglia, dove Dario, il marito di Debora e malato di SLA, ha potuto immergersi in mare con la famiglia: la gioia provata in una situazione per molti normale, ha fatto nascere il desiderio di realizzare una struttura dalle caratteristiche simili, ma sulla riviera Romagnola. Dario non è riuscito a veder realizzato il progetto, ma è come se tutto portasse la sua firma: l’attività delle tre figlie, la tenacia di sua moglie Debora la presenza di Andrea, suo amico fraterno. Basti pensare che ogni anno la festa di inaugurazione della spiaggia si svolge il 9 luglio: giorno del suo compleanno. Nel corso dell’estate giungono alla spiaggia persone da tutta Italia e persino dall’estero. I volontari sono sempre in costante crescita, perché aiutare queste persone ripaga, grazie ai loro sorrisi e alla loro felicità, tutto il lavoro fatto.

‘Insieme a te’ è questo: gioia, uguaglianza, aiuto e serenità ognuno ha l’occasione di mettere in mostra il proprio talento rendendosi partecipe alla felicità di questo posto: c’è chi canta, chi balla, chi suona, chi disegna, chi gioca a carte. Questo luogo speciale offre anche diverse attività come la possibilità di andare in pedalò o in barca a vela, oltre alla presenza di cani per la pet therapy. Tutto questo è possibile grazie ai contributi dei donatori che permettono di ridare gioia e spensieratezza a queste persone oltre alle loro famiglie.

Debora e Andrea ormai sono conosciuti: vengono invitati a parlare a parrocchie e associazioni, ma non si sentono eroi, dicono di essere semplicemente persone normali che cercano di restituire un po’ del bene che hanno a loro volta ricevuto. In questo modo si possono anche abbattere