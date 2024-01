"Ecco come promuoveremo la città con la collaborazione di Expedia"

La Fondazione ‘Cervia In per il turismo’ presenta il primo progetto speciale di quest’anno. Nasce, infatti, la collaborazione con Expedia Group che sarà presentata giovedì 1 febbraio alle 10.30 nella sede Ascom di Cervia.

Expedia è il primo intermediario di viaggi al mondo e, attraverso il proprio team dedicato esclusivamente alle destinazioni, promuoverà la città grazie alla creazione di una pagina dedicata a Cervia e Milano Marittima, dove saranno inseriti i punti di forza che contraddistinguono l’offerta turistica. "Tutti noi dobbiamo fare i conti con le Ota (Online travel agencies, ndr) – spiega il presidente della Fondazione ‘Cervia In per il turismo’, Luca Sirilli – siano esse Booking, Hotel.com, Agoda, AirBnB e la stessa Expedia. Il turismo, infatti, oggi è anche questo. Il paradigma è completamente cambiato rispetto a qualche anno fa e noi, per primi, dobbiamo coglierne alcuni risvolti positivi. Per questo motivo è nata la collaborazione con Expedia che permette di dare visibilità non al singolo hotel ma alla destinazione con tutti i suoi prodotti e le eccellenze".