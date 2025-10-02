"Ecco come Ravenna uscì dal Medioevo"

È un vero mosaico di fatti, figure e situazioni in grado di catturare l’attenzione dei lettori, l’ultimo libro di Eraldo Baldini ‘Ravenna e ravennati nel Medioevo’, edito da Il Ponte Vecchio. Le prime due presentazioni al pubblico sono in programma venerdì alle 18, alla Sala D’Attorre di Casa Melandri a Ravenna, e il 9 ottobre alle 20.45 al Museo della Vita Contadina di San Pancrazio.

Baldini, cosa l’ha maggiormente affascinato nello scrivere questo nuovo volume incentrato sul Medioevo ravennate? "Il Medioevo è un’epoca storica molto lunga, circa un millennio. E una città, in un millennio, attraversa molti mutamenti e vicende, e vi compaiono con ruoli importanti numerosi personaggi degni di attenzione, da quelli universalmente conosciuti ad altri che, seppure oggi quasi dimenticati, sono stati protagonisti di storie emblematiche, a volte vere, a volte puramente ‘leggendarie’. Focalizzandosi anche su queste, e contestualizzandole, si possono trovare le chiavi di lettura per capire molto sulla situazione culturale, politica, sociale e religiosa dell’epoca".

In breve, Ravenna com’è ‘uscita’ dal Medioevo, che ruolo ha avuto? "Agli inizi del Medioevo, cioè nell’ultimo periodo di quella che viene definita ‘tarda Antichità’, come è noto Ravenna rivestì un ruolo determinante: dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente di cui era stata capitale, al regno di Teodorico. In seguito fu capitale dell’Esarcato, e dopo questo ci fu un periodo in cui la Chiesa ravennate gareggiava in importanza con quella di Roma e di Milano e divenne luogo assai speciale per gli imperatori cristiani, gli Ottoni soprattutto, prima di cominciare a soffrire di una certa marginalità, acuita dal fatto di sorgere su un territorio ‘difficile’, con una idrografia complicata e difficilmente regolabile, la presenza di ampie aree paludose, il progressivo allontanamento dalla città portuale della linea di costa".

Nel complesso, è stato un bel periodo? "A differenza di quanto possa suggerire uno stereotipo duro a morire, il Medioevo fu complessivamente un periodo meno ‘oscuro’ di quanto si pensi, ma nel contempo fu denso di multiformi e serie ‘difficoltà’".

Quali sono stati i fatti più critici e curiosi? "Il Medioevo ravennate si aprì, da questo punto di vista, con i problemi derivati dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente e delle sue strutture, e fu caratterizzato nel VI secolo non solo dalla cosiddetta guerra greco-gotica, ma anche dalla ‘peste di Giustiniano’, che diversi secoli dopo ebbe una replica nella ‘peste nera’ del XIV secolo. Non mancarono carestie e altre epidemie, terremoti e calamità, fra cui le invasioni di cavallette furono in fondo un elemento minore (e per questo meno conosciuto e indagato), anche se, soprattutto nel corso del Trecento, si ebbero momenti in cui il problema si presentò a più riprese con ripercussioni sulle coltivazioni e sulla vita della popolazione rurale".

Chi sono i ravennati che hanno partecipato alle Crociate? "Non è facile dirlo con precisione, perché furono diverse ovunque le famiglie che, per nobilitarsi, vantarono di avere avuto loro membri che avevano partecipato alle Crociate. È comunque possibile, attraverso l’analisi di diverse fonti, elencare storie e nomi, come ho potuto fare in un capitolo del libro".