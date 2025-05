Ecco i candidati dei Cinque Stelle: "Per contribuire alla vita della città"

Per la terza volta nella sua storia, il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei suoi candidati alle elezioni amministrative di Ravenna. "Un risultato politicamente importante che dimostra la nostra presenza sul territorio – ha esordito il senatore Marco Croatti –, ulteriormente rafforzato dalla presenza di figure di garanzia come quella del candidato sindaco Alessandro Barattoni, con cui abbiamo lavorato molto pur essendo forze politiche distinte. Anche il pregresso con Michele De Pascale ci fa ben sperare". Per il Movimento 5 Stelle, infatti, le elezioni del 25 maggio hanno un significato importante, perché rappresentano una prima volta a livello nazionale: "La prima volta in cui ci candidiamo per due elezioni consecutive all’interno della stessa coalizione, che è quella progressista", come ricorda il coordinatore provinciale Massimo Bosi. "Da segretario provinciale del Pd – ha aggiunto il candidato sindaco Alessandro Barattoni – ho lavorato per avere un’alleanza organica con il Movimento 5 Stelle da Faenza 2020, fino alle elezioni del 2024 in tutta la provincia. Questo dimostra che quello che non funziona a livello nazionale bisogna provare a farlo funzionare a livello locale".

La lista è composta da 32 persone il cui impegno, nelle parole del capolista e assessore uscente Igor Gallonetto, "è stato fondamentale, perché da soli non si va da nessuna parte e questo è il momento di fare squadra. Avremmo potuto essere ancora una volta monolitici, voler andare a tutti i costi da soli, ma non avremmo potuto incidere come vogliamo. Per questo, facciamo parte convintamente della coalizione progressista. In questi anni ci siamo presi delle responsabilità e, nonostante qualche critica, vogliamo continuare a prendercele. Vogliamo contribuire alla vita della città; non ritirarci su un eremo e dire che abbiamo ragione noi".

Giancarlo Schiano, consigliere comunale uscente, ha ricordato "tre risultati importanti che abbiamo portato sul territorio: la creazione in anticipo delle comunità energetiche, il salario minimo comunale e i progetti Ce-Saa (condominio eco-energetico solidale per anziani autosufficienti, ndr) che guardano al futuro degli anziani". Oltre a Gallonetto e Schiano, in lista ci sono Fausto Geminiani, Morgana Zaltron, Anastasia Ruggeri, Simone Angelici, Cristina Rosa Tarroni, Franca Ruggiero, Tomas Geminiani, Maria Cimino, Sandro Nanni, Enrico Pietro Lenzi, Claudio Toreno, Patrizia Selmi, Maurizio Tavacca, Gabriele Andolina, Antonio Parente, Giuseppe Seminerio, Saverio Antonio Esposito Ferrara, Clemente Clemente, Rosalia Gaetta, Giuseppe Lavatura, Lorenza Molari, Stefano Bartolini, Cristina Zanzi, Marcella Margiulli, Sebastiano Christian Anzalone, Mirco Vignali, Carmela Scarano, Stefania Milani, Patrizia Mazzucchi e Maurizia De Luca.

Lucia Bonatesta