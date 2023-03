Ecco i nomi dei candidati della lista di Mattia Galli

La lista civica ‘Vivi Bagnara’ ha reso noti i nomi dei dieci candidati, cinque donne e cinque uomini, scelti per concorrere, nel ruolo di consiglieri, alle elezioni che nella prossima primavera andranno a rinnovare il consiglio comunale di Bagnara. La lista, capeggiata dal candidato sindaco Mattia Galli, ha scelto di puntare su Concetta Baratta, impiegata, 2 figli, attiva nel mondo del volontariato, in particolare per l’associazione ‘Amici della Scuola’, Martina Galliani, studentessa alla facoltà di economia e commercio e lavoratrice part time, anche lei attiva nel volontariato in ambito gemellaggi, Maria Chiara Marfisi, veterinaria, mamma di 2 figli, impegnata nel volontariato giovanile, Maria Chiara Margotti, campaign specialist in un’azienda privata e per anni animatrice del centro ricreativo estivo e Daniela Pini, mezzosoprano, insegnante di canto, mamma, membro del comitato Mascagni e volontaria per il Museo Parrocchiale e Mascagni.

Per quanto riguarda i candidati uomini, invece, nella lista figurano Hasan Allani, artigiano nel settore edilizio, 2 figli, tra i promotori dello stand albanese al Popoli Pop cult Festival, Antonio Baroncini, presidente del Collegio dei periti agrari della Romagna nonché responsabile di zona nell’associazione agricola Terra Viva Cisl, 3 figli e nonno, Cristiano Ercolani, manager, padre di 2 figli e nonno, presidente del Comitato Gemellaggi e attivo nel volontariato, Luciano Rivalta, bancario, una figlia e nonno, attivo nel volontariato e Alessandro Zaccherini, bancario, 3 figlie, attivo nel volontariato. "La lista civica ‘Vivi Bagnara’ – puntualizza Mattia Galli – si presenta agli elettori per la quarta volta dopo la vittoria nelle ultime tornate per le elezioni comunali dal 2009, con una lista civica, trasversale e fuori dai partiti. Dal 12 marzo ogni domenica sarà aperto il punto d’ascolto in via Don Frontali 11, accanto all’ufficio postale di piazza Francucci, dalle 9 e 30 alle 12; al sabato, dal 18 marzo, dalle 14 alle 16,30. Terminato il periodo di ascolto presenteremo il programma che toccherà diversi temi a noi cari come sicurezza, servizi alla persona e politiche sociali, decoro e pulizia, cultura e turismo, ambiente e viabilità, attività produttive, opere pubbliche, politiche abitative, agricoltura, servizi ed efficienza, giovani e sport".

m.s.