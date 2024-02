Ecco i preziosi manoscritti della Manfrediana

Dalle Lettere di Galeotto Manfredi alle traduzioni dei geroglifici di Jean-François Champollion, alla biblioteca Manfrediana di Faenza s’inaugura oggi alle 18 la mostra ‘In bella grafia’, sei secoli di manoscritti raccontati attraverso un inedito percorso espositivo. La Manfrediana conserva un importante numero di manoscritti che coprono un arco temporale molto esteso, un corpus che spazia dai testi giuridici alle opere di autori classici, ai corali, alle cronache, ai diari. E già dalla fine dello scorso anno, malgrado sia stata devastata in alcune sezioni dall’alluvione, il personale della biblioteca di Faenza ha concluso la ricognizione del materiale, che ha portato all’individuazione di 820 pezzi. L’intervento ha permesso di ampliare la conoscenza di questa preziosa raccolta, che da oggi pomeriggio potrà essere ammirata in tutta la sua ricchezza e varietà grazie all’esposizione.

La mostra, allestita nella magnifica sala del Settecento, al primo piano della Manfrediana, conta oltre venti pezzi, protetti da teche, tra manoscritti, frammenti pergamenacei del ‘300, passando per i documenti manfrediani, come il Registro delle lettere di Galeotto Manfredi, databile tra il 1477 e il 1483, i Ricordi di fra Sabba del XVI secolo, la Corale cistercense e gli Autografi di Francesco Salvolini e le traduzioni del filologo ed egittologo francese Jean-François Champollion primo al mondo a decifrare i geroglifici oltre due secoli fa. Tra le opere esposte anche diverse miniature tema sul quale, nelle prossime settimane la biblioteca di Faenza sta preparando una lezione tenuta dallo storico dell’arte Fabrizio Lollini. Dopo l’inaugurazione della mostra, curata da Marco Mazzotti in collaborazione con Flavio Merletti, il restauratore Nicolangelo Scianna e l’archivista e conservatrice dei fondi antichi della Manfrediana, Isabella Amadori, seguirà un momento musicale del gruppo ‘Il battello bianco’.

"La nostra biblioteca comunale – sottolinea il sindaco Massimo Isola , pur colpita profondamente dall’alluvione del 16 maggio, non ha mai smesso di essere uno dei punti di riferimento culturale della nostra città. Questa mostra, ancora una volta, porterà ai visitatori tesori spesso poco conosciuti che non mancheranno di sorprendere i faentini. Sono inoltre molto grato al personale della Mafrediana per il lavoro fatto, pur in mezzo a mille difficoltà, per aver organizzato questa esposizione e le tante altre iniziative rendendo vivi questi importanti spazi della città".