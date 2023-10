Ecco i ‘Sabati della Rocca’. In programma 24 incontri

Si chiama ‘I sabati della Rocca’, il nuovo percorso culturale organizzato da Ivano Mazzani da Fulèr alla Rocca Brancaleone di Ravenna dal 21 ottobre al 27 aprile, con inizio sempre alle 18. Nel complesso 24 incontri, sul tema ‘Radici, semi, germinazioni. Linguaggi e visioni ravennati’, che nascono dalla sua sensibilità e dalla sua rete di conoscenze per porre l’accento su una cultura accessibile, che sparge semi e germina linguaggi, diversi e creativi, e sul desiderio di stare in una comunità che si ri-vede e si ascolta.

"Grazie alla collaborazione con Jacopo Mutti e Marco Luongo – spiega Mazzani –, la rassegna trova nuove radici e nuovi compagni di viaggio. Inevitabile quest’anno partire dall’alluvione che ha toccato Ravenna e il suo territorio per pensare a ri-partire. Questo grazie alla disponibilità degli ospiti, ravennati che a volte dalla città si sono allontanati per poi ritornare con nuove idee, nuove creazioni e nuove energie. Tutti gli incontri sono in qualche modo dedicati alla nostra terra ferita e lacerata, alla cultura come portatrice di amore per Ravenna e il suo territorio, senza nessuna retorica, nella essenzialità di una visibilità che costruisce intelligenza, sensibilità e piacere della socializzazione della creazione e della narrazione". "Grazie a Ivano che propone un format sempre innovativo – afferma l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia –. Quest’anno la sfida sarà quella di ‘abitare’ la Rocca in un periodo in cui è meno frequentata. Come di consueto la rassegna offre uno sguardo genuino verso il mondo della cultura, per confrontarsi e scoprire cosa si nasconde dietro il lavoro di ciascuno. Un modo per capire meglio dove viviamo".

Il primo appuntamento è sabato prossimo con l’architetto e docente Alberto Giorgio Cassani che parlerà della Ravenna dagli anni Cinquanta a oggi. Il 28 ottobre ci sarà il fotografo Adriano Zanni in dialogo con il giornalista Fausot Piazza per cronache e visioni. Dal ‘Deserto Rosso’. Ben 4 gli incontri di novembre che vedono protagonisti l’artista Nicola Montalbini, le libraie Sara Panzavolta e Alice Keller e l’attore Claudio Casadio. In dicembre, fra le altre cose, si parlerà di lotta al femminile per la salute e l’ambiente con la giornalista Linda Maggiori e di diritti umani con Gianluca Costantini. Inserito nel cartellone anche un ricordo di Saturno ‘Nino’ Carnoli a cura di Cesare Albertano, ex docente di storia della letteratura, e Leonardo Guardigli, graphic designer e art director per Coconino Press-Fandango.

