Ecco i vertici dell’autoriparazione di Confartigianato

Si è svolta lo scorso lunedì 19 maggio, l’Assemblea Congressuale del Settore Autoriparazione di Confartigianato della provincia di Ravenna, un appuntamento per fare il punto sull’andamento del comparto e per rinnovare le cariche interne nell’ambito del 18° Congresso provinciale dell’Associazione. Dopo la presentazione delle novità introdotte dal Regolamento SERMI, a cura di Bernardino Puca, i presenti hanno discusso sull’argomento, mettendo in luce gli ancora molteplici punti interrogativi riguardanti soprattutto le scelte che faranno i produttori. La certificazione SERMI è molto onerosa, sia in termini economici che di tempo, soprattutto per le aziende di dimensioni medio piccole. Purtroppo, ancora una volta le normative europee sembrano essere più ‘tarate’ rispetto a caratteristiche di aziende molto diverse da quelle che compongono il tessuto economico italiano.

Gli imprenditori hanno espresso grande preoccupazione per il ricambio generazionale nelle aziende e per la mancanza di personale, sia per ciò che concerne il futuro delle imprese, pur in un settore che garantisce ancora soddisfazioni in termini economici e di garanzia per la crescita professionale. Gli associati hanno espresso apprezzamento per ciò che Confartigianato locale sta facendo per dialogare con le scuole e far conoscere queste possibilità agli studenti e delle loro famiglie, invitando l’Associazione a proseguire in tale direzione con ancora maggiore impegno. Sui centri di revisione, è necessario ed urgente che si modifichi la normativa di legge per rendere più agevole accedere alla professione di revisori nei centri autorizzati. Infine, l’elezione del nuovo Direttivo provinciale di Confartigianato Autoriparazione. Nicola Liverani (foto) è il nuovo presidente, Matteo Visentin vicepresidente ed i consiglieri: Bruno Casadio, Andrea Bevoni, Alberto Minelli, Romolo Balbi e Stefano Mascanzoni.