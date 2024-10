Ecco il corto di Anffas ‘Innamòrati’. Premio speciale al festival di Bergamo

Un premio speciale per il miglior soggetto. C’è stata anche un po’ di Faenza alla dodicesima edizione del Festival del Cinema Nuovo di Bergamo tenutosi la scorsa settimana. Nell’ambito del concorso internazionale che si svolge a cadenza biennale e che include e proietta cortometraggi e film di animazione interpretati e realizzati da persone con disabilità, è stato infatti premiato il corto ‘Innamòrati’, realizzato nel 2023 e frutto del progetto di recitazione ‘Teatr’abile’ organizzato da Anfass Faenza con le cooperative Ceff Onlus e In Cammino. Un riconoscimento che le realtà faentine hanno ottenuto proprio nel decimo anno dell’organizzazione del laboratorio. "Il progetto nasce nel 2010 – spiega Nives Baldoni di Anfass Faenza –, per dare alle persone con disabilità intellettiva e relazionale la possibilità di approcciarsi all’arte della recitazione. Insieme a noi hanno collaborato anche le realtà cittadine socio riabilitative e socio occupazionali". Ogni anno, infatti, tutti i laboratori confluiscono nel progetto finale che prevede la realizzazione di un cortometraggio poi proiettato la prima settimana di dicembre al cinema Sarti. "Ogni anno verso il 3 dicembre – prosegue Baldoni –, che coincide con la giornata internazionale della disabilità, viene proiettato il corto".

Nel caso specifico ‘Innamòrati’, che è stato realizzato grazie alla collaborazione di alcuni addetti ai lavori come il tecnico di teatro Barbara Orsani, il regista Luca Barzanti, e l’aiuto regista Lorenzo Venturelli, ha convinto la giuria del festival internazionale, e dopo aver guadagnato l’accesso alla finalissima ha ottenuto appunto il premio speciale. "C’erano ben 145 cortometraggi in gara – ha sottolineato la referente di Anfass – ed è stata una grande soddisfazione per tutti noi. Complessivamente sono state 40 le persone con disabilità che hanno recitato ed hanno avuto un ruolo nel film". Il corto "racconta di una storia d’amore tra un ragazzo italiano ed una ragazza straniera, contrastata da un genitore. Alla fine grazie alle azioni degli amici i due ragazzi si sono rivisti". All’interno del cortometraggio non sono mancati richiami alla città di Faenza "sono stati inseriti all’interno spezzoni girati in via Lapi, e ci sono visioni del Ponte delle Grazie realizzati con il drone. Non casuali visto che è stato girato nella Faenza colpita dall’alluvione". La vittoria più importante resta comunque l’elevata partecipazione "e l’esaltazione delle caratteristiche di ciascuno. Adesso stiamo già lavorando al prossimo corto che sarà proiettato il 30 novembre".

d.v.