Ecco il Craft Gin Summer Fest Alla scoperta dei gin artigianali

Via alla prima edizione del Craft Gin Summer Fest con l’ambizione di farlo diventare un appuntamento annuale e un format da esportare oltre il comune di Cervia.

Insomma, riflettori puntati non più solo sul vino ma anche sul gin e i possibili tanti abbinamenti con i prodotti del territorio.

Appuntamento quindi il 21 luglio, dalle 19, nel borgo tra la Torre San Michele e i Magazzini del Sale con gin artigianali, cibi, bollicine e cocktail del territorio, abbinamenti creativi e prestigiose collaborazioni.

Nasce così l’idea del Craft Gin Summer Fest di Cervia, per mettere in contatto appassionati e addetti ai lavori con il mondo del Gin quello vero, nato dalle mani e dall’amore dei produttori artigianali che oggi si contano a centinaia in ogni regione del Belpaese.

Fino alla mezzanotte mezzanotte il Craft Gin Summer Fest ospiterà decine di produttori artigianali che faranno assaggiare i loro gin puri o in abbinamento con toniche di prestigio, tenendo conto delle regole del bere consapevole.

E, evento nell’evento, a rendere originale la formula del Gin Fest cervese, ecco l’abbinamento con i prodotti certificati, le bollicine e gli altri spirits dell’Emilia Romagna a cura di Enoteca Regionale.

Un matrimonio di creatività nel segno del food pairing, cioè l’arte di accompagnare i cibi e le preparazioni tradizionali con gin tonic e cocktail, per un mix di sicuro effetto che ormai anche in Italia sta prendendo piede nei locali di tendenza.

Musica, racconto, intermezzi culturali e sinergie con i pubblici esercizi locali, completano una serata di degustazioni e conoscenza del prodotto.

Organizzato in partnership fra Officine del Sale, Sale Dolce, Bagno Bandito e Agenzia PrimaPagina insieme all’Associazione Cervia Centro e alla ProLoco Projet di Milano Marittima, l’evento ha il patrocinio del Comune di Cervia e il sostegno di Regione Emilia Romagna, Unioncamere Emilia Romagna e Enoteca Regionale Emilia Romagna, come evento ‘Anteprima’ di Tramonto di Vino il tour del gusto regionale, la cui prima data ufficiale è prevista il 28 luglio a Milano Marittima alla rotonda I Maggio.

Appuntamento immancabile dunque per la festa del gin, sempre con un approccio consapevole, per gustare le decine di proposte di un prodotto che, negli ultimi anni, ha avuto una attenzione straordinaria nella produzione e diffusione.

i.b.