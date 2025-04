"Ecco il nostro piano per migliorare la viabilità"

La lista civica ’La Pigna’ presenta le sue proposte per la viabilità, un tema sempre caldo a Ravenna. "Il capitolo viabilità contenuto all’interno del nostro programma di governo della città – spiegano la candidata sindaca Veronica Verlicchi e Bartolomeo Schioppa – si fonda sul cambio concettuale dell’organizzazione della viabilità e dei flussi del traffico con un piano che consenta la riduzione dei tempi di percorrenza dell’attraversamento della città, con la conseguente riduzione dei chilometri di percorrenza dei veicoli a vantaggio degli spostamenti e della riduzione dell’inquinamento atmosferico. Miglioramento dei vari punti viabili a alta intensità di traffico (esempio via San Mama, vicolo Plazzi con inversione dei sensi di marcia e parziale modifica dell’infrastruttura stradale). Aumento dei posti sosta auto in tutta la città mediante la creazione di nuove infrastrutture e l’ottimizzazione di quelle esistenti; riallineamento al codice della strada in riferimento al rapporto tra soste a pagamento e soste gratuite".