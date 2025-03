Ecco il nuovo blocco operatorio: "Maxi progetto da oltre 7 milioni". E ora si opera anche col robot

La mente del medico, la mano del robot. Un nuovo sodalizio, utile per gli interventi alla prostata, al colon retto (di cui il nostro ospedale è centro leader) e la chirurgia toracica. "Partiremo quest’anno con l’urologia e la chirurgia generale – dice l’ingegnera gestionale dell’Ausl Valentina Sisti – e poi si vedrà". Il robot è collocato nel nuovo blocco operatorio, inaugurato ieri: tre nuove sale a cui si aggiunge un’aula dalla quale i ragazzi del corso di laurea di Medicina potranno osservare gli interventi sullo schermo. Un progetto importante da ben 7,3 milioni (tecnologie biomediche comprese) e che porta le sale operatorie del Santa Maria delle Croci da 8 a 11, 13 sommando quelle del blocco decentrato di Oculistica e Terapia antalgica.

E poi c’è il robot, per il quale è stata predisposta una stanza con pavimento rinforzato in modo da supportarne il peso. Il noleggio è costato 1 milione: hanno investito quattro realtà, con 300mila euro dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, 300mila dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 250mila dall’associazione Ail e 150mila da Confindustria Romagna. Il cantiere per il nuovo blocco operatorio - che ha dato avvio anche alla prima fase di miglioramento sismico del vecchio edificio, che sta proseguendo con una nuova fase di lavori da 5 milioni finanziata dal Pnrr - è partito nel 2020. Nel 2022 c’è stato uno stop per l’aumento dei prezzi dei materiali.

Il presidente della Regione Michele de Pascale, che aveva seguito l’inizio dei lavori come sindaco, ha definito la novità "un salto tecnologico molto importante": "La necessità di un intervento era molto sentita da tutti i professionisti e c’è stato un cambiamento radicale sulla progettualità. Siamo partiti con l’idea di un mero aggiornamento di un blocco concepito e pensato molti decenni fa e siamo arrivati a qualcosa di completamente diverso. C’è stata una bella interlocuzione con l’Ausl, all’interno della quale gli interventi col robot sono iniziati a Forlì molti anni fa, poi c’è stata una fase di sperimentazione negli altri ospedali della Romagna, mentre Ravenna non aveva le condizioni logistiche per prendervi parte. E, poi, la rincorsa fino al risultato in un momento molto difficile per la sanità, grazie ad apporti esterni ai quali dobbiamo essere molto riconoscenti". "È un momento di grande gioia – ha commentato Mirella Falconi, presidente della Fondazione Cassa di risparmio e coordinatrice del corso di laurea di Medicina e Chirurgia a Ravenna –. Noi abbiamo contribuito con immenso piacere alla ristrutturazione perché crediamo che sia un’attività utile per l’attività ospedaliera quotidiana e per il percorso formativo offerto ai nostri ragazzi".

Alfonso Zaccaria dell’Ail ha spiegato che anche i fondi utilizzati per il robot vengono dal testamento di Walter Ottone Ghinassi, deceduto lo scorso anno, che ha lasciato all’associazione 5 milioni. "Ci consentirà di realizzare un sogno, i trapianti allogenici di cellule staminali a Ravenna nell’arco di un anno. Oltre a molto altro".

Sara Servadei