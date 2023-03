Ecco il nuovo bus per l’area nord

Al via il 12 aprile la nuova linea veloce di collegamento tra il centro e l’area nord della città compresa la Casa della Salute. È il bus di linea ordinaria che nelle intenzioni dovrebbe sostituire la navetta elettrica gratuita Green-go Bus soppressa di recente per collegare il Borgo (dal primo marzo) e contro la quale sono state raccolte oltre 500 firme con una petizione promossa dalla Lega. La navetta gratuita che collegava la Casa della Salute alla Filanda era in effetti un servizio apprezzato da molti cittadini.

Il Comune di Faenza ha fatto ieri il punto sulle tre novità del trasporto pubblico locale. Un capitolo importante è quello della linea 192 (A e B), introdotta a gennaio, in via sperimentale e che lungo due direttrici, collega l’abitato di Santa Lucia con la città contemplando fermate in zone residenziali di via San Martino e via San Mamante, agli istituti scolastici, in Borgo e della città, l’ospedale, alla stazione ferroviaria, nei pressi del polo Asl di via Zaccagnini fino al complesso sportivo della Graziolai. "Un servizio chiesto da anni dai residenti della frazione di Santa Lucia – spiegano dal Comune – e che permette loro di accompagnare studenti e residenti senza dover muovere l’auto. I dati sull’uso della Linea 192 sono molto confortanti, con circa 70 passeggeri al giorno".

E, infine, la nuova linea veloce fra centro e area nord. "Da sottolineare – affermano dal Comune – che per la prima volta in città una linea di trasporto pubblico attraverserà via Dal Pozzo e via Laghi, due direttrici fondamentali sul fronte della viabilità urbana. La linea, che verrà presentata alla città prossimamente in una conferenza stampa, durante la quale verranno illustrati i dettagli, partirà in forma sperimentale per alcuni mesi così da verificare l’efficacia e il gradimento degli utenti lungo la tratta. I dati che emergeranno saranno utili e contribuiranno alla realizzazione del progetto definitivo del trasporto urbano di Faenza che verrà attivato nella sua nuova configurazione in autunno".