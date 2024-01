Ecco il nuovo volto del museo ‘Baracca’

A più di un anno di distanza dall’avvio del riallestimento e, con in mezzo, l’alluvione del maggio scorso, il museo ‘Baracca’ di Lugo presenta importanti novità. I visitatori potranno ammirarle direttamente sabato 20 gennaio in occasione dell’iniziativa dal titolo ‘Per sguardi e voci. Una casa, un museo e i suoi nuovi allestimenti’, organizzata per le 17. Ma già dal mattino, e per tutta la giornata (a partire dalle 10 e fino alle 12 e dalle 16 alle 18), l’ingresso sarà gratuito per tutti.

"Da un certo punto di vista – ha spiegato il direttore Massimiliano Fabbri, durante la presentazione dell’intervento costato 25.400 euro – si tratta del primo raccolto rispetto alla “semina“ del 2023. Grazie al sostegno offerto dalla Regione siamo stati in grado di valorizzare il patrimonio epistolare lasciato da Francesco Baracca e di restaurare, oltre alla volta di ingresso, altri dipinti".

A questo si aggiunge il video ‘Museo Baracca, Museo Città’ di Luca Nostri e Guido Garotti, sulle musiche di Giovanni Lami, già presentato al Circuito del Senio, in cui si offre uno sguardo allargato dal museo alla città e che entrerà a far parte dell’offerta espositiva permanente.

"Questa è una prima tappa di un progetto molto più ampio – ha continuato Fabbri – che mira a restituire alla città Palazzo Tamba nella sua interezza, ampliando quindi la portata del museo visitato nel 2023 da 1.400 studenti, e a renderne gratuita la sua fruizione, da parte dei lughesi e, di tutti. Il piano terra, danneggiato durante l’alluvione di maggio – ha concluso – sarà presto utilizzato per ospitare un percorso espositivo, una sorta di mappa in cui si intrecciano passato, presente e futuro".

Tornando all’intervento di cui il museo ‘Baracca’ è stato protagonista, il fiore all’occhiello di questa fase del progetto è la registrazione dei contenuti di alcune lettere scritte da Baracca ai genitori, interpretati da due attori e un musicista. I testi selezionati da Giulia Garuffi, sono letti da Elena Bucci, che da voce a Paola Biancoli, madre dell’eroe, da Alfonso Cuccurullo, nelle vesti del padre Enrico e da John de Leo, che esce dal contesto musicale per offrire la sua voce a Francesco Baracca. Per la prima volta, sabato 20 alle 17, sarà possibile ascoltare, all’interno della camera da letto dell’eroe allestita al secondo piano della casa museo, le tre voci, cucite tra loro dal flusso sonoro curato da Giovanni Lami.

Grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, oltre ai restauri che hanno permesso di consolidare la volta affrescata all’ingresso del museo, di far uscire dai depositi altre opere prima nascoste, di pulire i grandi dipinti a olio raffiguranti Baracca e già visibili all’interno dell’esposizione è stato possibile acquisire anche l’omaggio a Baracca e Rambelli del pittore Massimo Pulini e tre fotografie di Luca Nostri facenti parte del ciclo di ‘Piazza Baracca, la piazza centrale di Lugo con l’incredibile monumento’. Gli interventi continueranno con l’ultimazione del bookshop progettato da Claudio Ballestracci.

A completare le novità ci sarà anche il nuovo allestimento dal titolo ‘Le vite degli altri’, organizzato al secondo piano da Mauro Antonellini e Paolo Varriale, che mostra i volti, insieme alle storie e vite, di alcuni dei piloti austroungarici abbattuti da Francesco Baracca.

Monia Savioli