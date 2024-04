Ecco il parco fluviale dei Fiumi Uniti. Saranno i privati a finanziarlo

Un maxi parco dalla colonna dei Francesi fino al punto in cui il Ronco si unisce al Montone per formare i Fiumi Uniti, e si apre una fitta boscaglia che verrà preservata. E non mancheranno un’area campeggio, un’aula per convegni, un ristorante e un bar. Lungo l’argine destro del Ronco, che più avanti diventa argine destro dei Fiumi Uniti, sorgerà il Parco fluviale dei due Fiumi: un grande progetto privato dedicato allo sport e in particolare il ciclismo a Madonna dell’Albero.

Sarà strutturato in due aree: la prima a sud, non lontana dalla colonna dei Francesi, e un’altra più a nord, nei pressi del punto in cui i due fiumi si uniscono. A collegarle l’argine stesso: una ciclovia in terra battuta, unica parte pubblica del progetto privato. Tempi e costi sono sconosciuti: sarà il privato a definirli. Per ora è tutto sulla carta, grazie all’approvazione del ’Pua’, ’piano urbanistico attuativo’. E già arrivare fin qui non è stato semplice, come spiega l’architetto Giuseppina Pettinato, che ha lavorato alla parte urbanistica e architettonica: "Il procedimento è stato molto lungo e complesso. Sarà comunque il privato a finanziare il progetto, anche per l’opera pubblica relativa alla realizzazione della ciclovia". Il privato dovrà inoltre realizzare le opere necessarie per allacciare la zona alla viabilità esterna, ampliare la fognatura nera su via 56 Martiri, creare la ciclovia (lunga in totale 1.584 metri), contribuire per il 30% dell’importo alla realizzazione della rete idrica in via Romea sud in attraversamento dei Fiumi Uniti e realizzare un impianto semaforico su via Cella. In mezzo al percorso c’è infatti il ponte sul fiume, che andrà attraversato: inizialmente si pensava di far passare i ciclisti al di sotto del manufatto, poi dopo l’alluvione di maggio si è optato per il semaforo.

Oltre a Pettinato hanno lavorato al progetto gli architetti Alberto Salsa per la parte urbanistica e architettonica e Adele Fiorani per quella paesaggistica, così come l’agronomo paesaggista Paolo Gueltrini. All’interno del parco sono previste alcune urbanizzazioni legate sempre al progetto. A nord "ci sarà un villaggio turistico con un’area campeggio – prosegue Pettinato –, una locanda con ristorante, una zona ristoro. Questa zona sarà dedicata ai servizi a supporto di chi utilizzerà la ciclovia, con un’urbanizzazione in un’area agricola riqualificata. Nell’area a sud invece ci saranno servizi dedicati allo sport, tra cui un’aula didattica per convegni e incontri sempre dedicati alla bicicletta, uno spazio dedicato per celebrare questo sport. E inoltre non mancheranno alcune piste didattiche".

Aspetto fondamentale sarà quello naturalistico: "La ciclovia arriverà quasi a Ponte Nuovo, si fermerà dove è presente un bosco molto grande – spiegano Gueltrini e Fiorani – che però non verrà toccato. Sarà possibile raggiungere le parti agricole nel piano campagna dalla sommità dell’argine tramite alcune rampe per scendere e sostare all’ombra degli alberi che cresceranno, così come percorrere alcune carraie nella zona agricola".

Sara Servadei