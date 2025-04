Ecco il Piano di Protezione civile della Bassa Romagna

Dopo aver ospitato il consiglio dell’Unione straordinario incentrato sulla tematica del post alluvione, l’auditorium ‘Corelli’ di Fusignano sarà teatro della presentazione alla cittadinanza del Piano di Protezione civile della Bassa Romagna. L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 in via Alfredo Belletti. Che cos’è un’allerta meteo, cosa fa il gruppo comunale di Protezione civile e dove si trovano le informazioni corrette per essere aggiornati sono alcuni dei temi che verranno affrontati. Dopo gli interventi principali ci sarà spazio per le domande del pubblico. Il Piano di Protezione civile della Bassa Romagna viene aggiornato costantemente e quello di Fusignano è il primo di una serie di incontri pubblici che interesseranno tutti i comuni della Bassa Romagna. Dopo i saluti dell’assessora comunale alla Protezione civile, Valentina Modena, interverranno David Minguzzi, Mariangela Baroni e Alberto Fiore, referenti rispettivamente per la Protezione civile, la Comunicazione e il servizio Sit dell’Unione della Bassa Romagna. Le conclusioni saranno affidate al sindaco, Nicola Pondi.

Dopo un inquadramento del Piano di Protezione civile come strumento di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, si parlerà dell’organizzazione della macchina dei soccorsi per il superamento delle emergenze, andando così a esplicitare meglio le funzioni del Coc (Centro operativo comunale) o del Ccs (Centro del coordinamento dei soccorsi), così come degli altri enti che vengono attivati in caso di emergenza. Verrà illustrato dove poter andare a reperire le comunicazioni ufficiali e quali i canali da seguire in caso di allerta, dalla chiamata con Alert System al canale Telegram e social ufficiale dove potersi tenere aggiornati nel corso degli eventi. Sarà inoltre illustrato il WebSit, ovvero la mappatura interattiva del territorio e la sua utilità in caso di emergenza come strumento per gestire e incrociare un grande numero di informazioni territoriali e anagrafiche. Anche se il Piano è generale e afferisce a tutti i Comuni della Bassa Romagna, vi sono le declinazioni puntuali per ogni singolo territorio e nell’incontro di venerdì si parlerà in particolare di Fusignano: saranno illustrate le aree di ammassamento e indicate le aree interessate dalle evacuazioni in caso di emergenza idraulica; a tale proposito saranno organizzati prossimamente ulteriori incontri di approfondimento.

m.b.