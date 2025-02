"Ecco il respiro della Darsena"

L’incontro tra scienza e arte sarà protagonista di ‘Respiro’, al centro di Ricerca Energia, ambiente e mare di Marina di Ravenna, questa sera dalle 17.30 alle 20.30. Sarà presentata ‘pneumOS – La conoscenza dell’Aria è open source’, un’installazione costituita da un apparato respiratorio animato in tempo reale dai dati sulla qualità dell’aria rilevati dalle centraline meteo presenti nel quartiere Darsena.

"Il Centro di ricerca Energia ambiente e mare di Marina di Ravenna è un luogo di innovazione, ricerca e transizione ecologica – spiega l’assessora allo Sviluppo Anna Giulia Randi –. PneumOS vuole coinvolgere la cittadinanza sfruttando il linguaggio dell’arte. Dopo questo evento l’opera sarà installata al padiglione Italia a Expo Osaka 2025: siamo molto orgogliosi di portare una parte della nostra città in uno scenario così importante". L’iniziativa si inserisce nel progetto Digital Unite, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sullo stato dell’aria nella propria città e sul rapporto tra dati e ambiente: dopo l’Expo di Osaka saranno organizzati laboratori e progetti didattici per approfondire il tema.

Grazie a una sacca respiratoria in materiale siliconico e a cinque membrane sonore, pneumOS riproduce il movimento respiratorio di un polmone che si modifica in base ai dati comunicatigli. L’ideatrice Oriana Persico, artista e cyberecologista, spiega: "I nostri sensi non sono in grado di processare tutti i fenomeni complessi che regolano gli ecosistemi: potremmo vedere l’acqua di un torrente trasparente e pensare che sia pulita, ma se fosse radioattiva? Le tecnologie e i dati possono essere un ponte per una comprensione più profonda dell’ambiente. PneumOS traduce i dati rilevati in Darsena in un respiro: se la qualità dell’aria è buona il movimento della sacca respiratoria sarà lento e profondo, più la qualità diventa scadente e più il respiro diventerà affannoso".

L’incontro si tradurrà in un’esperienza immersiva per riflettere e confrontarsi su dati ambientali e qualità della vita, e per conoscere il dietro le quinte del progetto, avviato da artisti, musicisti, informatici e ricercatori. Seguirà una degustazione gratuita a cura dei fratelli Valeria e Matteo Guarcino, che proporranno un menù ispirato ai dati dell’aria. Per partecipare ocorre registrarsi online su ec.europa.eu.

Valeria Bellante