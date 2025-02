Ecco il rock alternativo dei Veils. Il Bronson pronto a infiammarsi

Una collaborazione inedita: l’associazione cesenate Retro Pop Live e Bronson Produzioni si incontrano per organizzare e promuovere insieme il concerto di The Veils, storica band di rock alternativo nata a Londra nel 2001. Succederà stasera alle 21.15 sul palco del Bronson, club di Madonna dell’Albero, giusto a due passi da Ravenna.

Creati dal frontman Finn Andrews a soli sedici anni e amati da registi come Tim Burton, Paolo Sorrentino e David Lynch, che li hanno spesso inseriti nelle colonne sonore dei propri film, The Veils portano dal vivo “Asphodels”, il loro nuovo album pubblicato appena pochi giorni fa, il settimo in studio. Il disco prende il nome dell’asfodelo, il fiore che nell’antica Grecia rappresentava il regno degli Inferi e si preannuncia ricco di sorprese.

Negli ultimi vent’anni, The Veils si sono guadagnati una solida reputazione come una delle band da non perdere dal vivo. Il loro fondatore e frontman Finn Andrews è stato definito da Drowned in Sound "uno dei migliori cantautori della sua generazione".

Aprirà il concerto Dario Sansone. I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito Dice.