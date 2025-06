Ecco la carovana del CaterRaduno. Domani show di Vale Lp & Lil Jolie

Tutto è pronto per accogliere a Cervia l’attesissimo CaterRaduno, la grande festa di fine anno di Caterpillar e Rai Radio2. Domani si parte da piazza Garibaldi con la diretta di Caterpillar live e su Rai Radio2, a partire dalle 18. Il duo al femminile Vale Lp & Lil Jolie sarà il primo degli ospiti degli storici conduttori di Caterpillar, Sara Zambotti e Massimo Cirri, accompagnati da Paolo Labati. Le due cantautrici, amiche dai tempi della maturità, approdate nel 2024 a Sanremo Giovani, quest’anno si sono esibite al Festival Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Le due si racconteranno e canteranno i loro principali successi.

Dalle 21 i presenti si lasceranno trasportare da Transumansia Quasi Trekking & Reading, lo spettacolo itinerante di Arianna Porcelli Safonov che animerà le vie di Cervia. Arianna Porcelli Safonov, scrittrice, storyteller e autrice satirica porterà attraverso le vie della città il suo format sperimentato finora nei boschi, con letture a tema.

La voce inconfondibile di Malika Ayane (foto) live insieme ai suoi musicisti incanterà il pubblico nel concerto dalle 6 di venerdì, seguita da Giulia Mei la cantautrice palermitana che ha conquistato il pubblico di X Factor, che sarà protagonista in Piazza Garibaldi dalle 18. Alle 21 ’La Grande Cena’, una catena di umanità e cappelletti per la più lunga tavola mai impiattata: 30mila cappelletti per 2025 persone preparati a mano da volontari e volontarie. L’evento è organizzato dalle Cervia Social Food di Cervia in collaborazione con Coop, per sostenere Libera contro le Mafie. Cena a 25 euro; prenotazioni bit.ly/43FqpJm