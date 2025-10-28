Ecco la Fiera di San Rocco. E si torna al Medioevo

Torna a Faenza domenica 9 novembre la 28esima edizione dell’Antica Fiera di San Rocco. La manifestazione, che affonda le radici diversi secoli or sono, vedrà la trasformazione di parte del centro storico, in special modo la zona di Porta Montanara in un grande borgo medievale. Dalle 9 alle 22, saranno quasi 200 i punti di interesse con bancarelle, spettacoli, rievocazioni storiche, sbandieratori, trampolieri e artisti di strada. La fiera, ogni anno richiama migliaia di visitatori, ed è una delle manifestazioni più partecipate della città, la seconda per rievocazione storica dopo il Palio del Niballo. Tra le novità annunciate quest’anno ci sarà l’open day al comando della Polizia Locale in via Baliatico e una zona interamente dedicata al benessere, quella lungo via Pascoli fino all’auditorium del liceo. Il cuore pulsante della manifestazione resterà però il parco Tassinari, a cui si aggiungono numerose aree tematiche: la Strada del Vino, la Strada dell’Arte e dell’Hobbismo, gli spazi dedicati ai prodotti di stagione, alle famiglie e alle attività dei circoli. Non mancheranno, a tal proposito, le proposte culinarie a cura dei circoli Rione Verde, San Pier Damiano, Villa Franchi, la Riunione Cattolica Torricelli e il Dopolavoro Ferroviario.

Come ormai da tradizione non mancherà il personaggio simbolo della Fiera, sui trampoli, che munito di tamburo a tracolla farà capolino nel corso della manifestazione allietando grandi e piccini. Anche l’Avis di Faenza sarà inoltre presente con un proprio stand informativo. Quest’anno il tema della Fiera di San Rocco sarà l’inquisizione con ‘Le Catene del Pensiero – La repressione del libero pensiero civile, politico e religioso’, attraverso la mostra ‘Inquisitori e Inquisiti’ allestita al Rione Verde. La rassegna si concluderà sabato 15 novembre con la conferenza ‘Dal Bagatto al peccato Bagatella’ del professor Andrea Vitali e la Cena di Gala. Previste anche numerose visite guidate: dalla Pinacoteca Comunale al Museo Internazionale delle Ceramiche, senza dimenticare Palazzo Milzetti e il Museo Diocesano.