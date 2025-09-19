Ecco la normativa sulle delocalizzazioni

Sono realtà le norme che riguardano il capitolo più insidioso della ricostruzione successiva alle alluvioni del 2023 e del 2024, quello riservato cioè alle delocalizzazioni. Il mito del "dov’era e com’era" che ha scandito le reazioni dell’Italia ai terremoti appartiene al passato: è sopravvissuto al sisma dell’Aquila e di Amatrice, ma si è sgretolato contro i colpi della crisi climatica. La Corte dei Conti ha approvato l’ordinanza della struttura commissariale riservata agli edifici gravemente danneggiati nei luoghi in cui non è possibile ricostruire: sono inclusi "tutti i casi contemplati dalle norme vigenti", spiega il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale. "Siamo riusciti ad alzare i tetti di indennizzo". I soggetti che hanno i requisiti necessari decideranno su base volontaria se delocalizzare e richiedere il contributo: riceveranno cifre pari a 2.200 euro al metro quadro per abitazioni fino ai 200 metri quadri di superficie complessiva; pari a 1.900 euro al metro quadro per la parte eccedente, da 200 metri quadri a 350; e infine pari a 1700 euro al metro quadro oltre i 350 metri quadri. E’ previsto in più un importo forfetario di 150 euro al metro quadro a fronte dei costi per spese notarili e per la ricostruzione in un altro sito. Il contributo potrà essere riconosciuto anche per interventi di ristrutturazione di un immobile esistente già nella disponibilità di chi fa richiesta. Sono previsti due percorsi distinti: "Uno dedicato a chi richiede il contributo per l’acquisto di una nuova area e le attività correlate – entra nel dettaglio il commissario Curcio –, e un altro per chi opta per l’acquisto di un immobile già pronto". I beneficiari potranno fare uso dei contributi "per edificare una nuova casa su un altro terreno di proprietà, per acquistare un’area edificabile per ricostruire, per comprare un immobile già pronto, oppure per comprare un immobile e ristrutturarlo, nell’ottica della rigenerazione urbana e del consumo di suolo zero". Non è tutto: "Il soggetto che richiede il contributo per la delocalizzazione potrà vedersi riconosciuti i danni ai beni mobili presenti all’interno dell’immobile da delocalizzare, "fino a un importo massimo complessivo di seimila euro per abitazione". La volontà di delocalizzare dovrà passare le forche caudine di una commissione tecnica straordinaria, che dovrà valutare la concreta impossibilità a mantenere l’immobile nel sito in cui si trova: è questo l’anello della catena più delicato. Un possibile cortocircuito è dato dall’impossibilità di "delocalizzare singole unità immobiliari che fanno parte di un edificio costituito da più unità immobiliari, nel caso in cui l’ordinanza di inagibilità riguardi l’intero edificio; la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l’intero immobile". Se gli abitanti di un condominio intendono delocalizzare, dovranno tutti essere concordi sulla decisione. Gli oneri di abbattimento saranno rimborsati dai commissari ai Comuni, i quali diventeranno proprietari delle aree un tempo edificate. Quanto approvato dalla Corte dei Conti non è il ‘Codice delle alluvioni’ che la Regione Emilia Romagna avrebbe sognato: "Auspichiamo che in futuro le casistiche possano essere ulteriormente ampliate", non nasconde il presidente de Pascale.

Filippo Donati