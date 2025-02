Ecco la prima Stella al merito per gli Arcieri Bizantini

Gli Arcieri Bizantini hanno conquistato la loro prima ‘Stella al Merito’. La stella di bronzo al merito sportivo è stata assegnata dalla Fitarco per i risultati conseguiti nel 2024. Si tratta di una grande soddisfazione e orgoglio per il sodalizio giallorosso. Soddisfazione che, unita ai successi dei recenti Campionati italiani, ha stimolato l’organizzazione Trofeo Città di Ravenna, gara indoor 18 mt, cui hanno preso parte tantissimi arcieri da tutta la regione, alla ricerca del risultato valido per il ranking del prossimo anno. Non solo organizzazione, ma anche risultati per gli arcieri ravennati che hanno conquistato ben 15 podi individuali e 4 di squadra. Tanti i podi tra i giovani, sia individuali che a squadre. Nicole Morrongiello ha vinto l’oro nell’Olaf col punteggio di 475, che è anche il record personale.

Nella stessa divisione e categoria, a podio anche la compagna di squadra Margherita Turci, terza con 450. Con il 5° posto di Elena Bertazzini, stessa categoria, le ragazze vincono la medaglia d’oro a squadre Olaf con 1.227. Niente podi nella categoria Olam, ma Felipe Castro Ramirez ha stabilito il nuovo personale con 419. Podi anche per i giovanissimi Anna Maria Shengelia (408) e Sara Baldini (368), rispettivamente argento e bronzo nella categoria Olgf. La squadra composta da Shengelia-Baldini-Bazzocchi (4° individuale), ha vinto l’oro con 942. Stessa categoria, ma al maschile, per Michelangelo Merengo, che ha vinto l’oro con 349 punti. Chiude i podi individuali del settore giovanile, Riccardo Venturi che ha vinto l’oro nella divisione Cojm con 538 punti. Anche nelle categorie senior e master i bizantini si sono distinti, sia nell’arco olimpico, che nell’arco nudo.

Due podi in rosa per l’olimpico con l’argento di Sofia Fuschini fra i senior con 524 punti, e l’argento di Tina Karasova nei master, con 494. Sempre nei master, bronzo per Marco Magli, tornato alle gare dopo uno stop di più di 4 anni, con 537 punti. Tanti podi anche nell’arco nudo, dove i giallorossi sono al momento tra i più forti della regione. In particolare spolvero il settore maschile. Oro per Michele Baroncini e argento per Denis Costantini (che a Pordenone era il tecnico dell’arco nudo) nella categoria senior, rispettivamente con 522 e 501 punti. Fra i master, oro per Simone Pizzi con 519 punti e argento per Massimo Venturi con 511. I piazzamenti del senior Alessandro Ruma (12°) e del master Loris Miolo (4°) hanno portato all’oro a squadre in entrambe le categorie: Baroncini-Costantini-Ruma con 1.373 e Pizzi-Venturi-Miolo con 1.488. Reduce dai 3 argenti ai Campionati italiani, Matelda Miolo, ha vinto l’oro senior con 502 punti; argento invece per Sabrina Bandini fra i master con 459.