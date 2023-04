Ecco la squadra in campo per la lista ’Vivi Bagnara’

Primo appuntamento ufficiale per la Lista civica Vivi Bagnara che ha illustrato il programma di governo in vista delle amministrative del 14-15 maggio prossimi, nella serata di lunedi nella Sala Polivalente della città (nella foto l’affollato evento).

Tanti i presenti, diversi dei quali in piedi ai lati ed in fondo, "che – spiega il candidato a sindaco, Mattia Galli - hanno palesato l’interesse verso un gruppo che si è dimostrato da subito fortemente coeso". Galli era affiancato dai candidati alla carica di consigliere, Hasan Allani, artigiano, Concetta Baratta, impiegata in una azienda privata, Antonio Baroncini, perito agrario, Cristiano Ercolani, importexport manager, Martina Galliani, studentessa, Maria Chiara Marfisi, veterinaria, Maria Chiara Margotti, specialista di comunicazione, Daniela Pini, cantante lirica, Luciano Rivalta, bancario in pensione e Alessandro Zaccherini, bancario. "La scelta di ciascun compente del gruppo di lavoro Vivi Bagnara – ha spiegato Galli - non è funzionale alla creazione di un cartello elettorale. Si tratta di un insieme di persone, ciascuno con le proprie capacità e peculiarità, che verranno messe al servizio del paese qualora si raggiunga la maggioranza dei voti".

Il programma della lista civica poggia in particolare su tre punti fondamentali inerenti Giovani, Lavori Pubblici e Turismo. "Oltre a questi – precisa Galli – abbiamo posto l’attenzione su altre tematiche, in particolare i servizi alla persona, che a Bagnara da sempre hanno avuto un posto di rilievo nella gestione della cosa pubblica, la tutela dell’ambiente, dal monitoraggio delle situazioni in essere, fino a quelle in divenire per mantenere un clima "sano", passando dalla sicurezza, intesa, in primis, come cultura della legalità e arrivando alle attività produttive, di cui l’agricoltura è motore principale nella economia bagnarese. Infine si è parlato di associazionismo, con la necessità di istituire una consulta delle associazioni per ottimizzare le attività sportive con il desiderio di ampliare l’offerta dei luoghi attrezzati ed anche le attività di decoro e pulizia istituendo ad esempio un gruppo di volontari per coadiuvare i lavori di sfalcio del verde e la tenuta dei parchi, in particolare dei Prati di Sant’Andrea, possibile sorgente di incontri e attività all’aperto. Infine – conclude – abbiamo posto l’accento sul tema dell’innovazione tecnologica, che grazie ai bandi del Pnrr, dovrebbe consentire un maggior efficientamento. La collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è risultata in questo fondamentale per la gestione dei servizi che il Comune di Bagnara gli ha conferito nel corso degli anni. Senza l’Unione il comune avrebbe difficoltà ad erogarli, pertanto confermiamo l’intenzione di continuare nella strada di collaborazione".

m.s.