Ecco la stoviglioteca Bicchieri e posate si prendono in prestito "Evitiamo gli sprechi"

Bicchieri, piatti, posate: appiccicaticci di torta e patatine, finita la festa vanno direttamente nel bidone. Uno spreco, nell’era della lotta ai rifiuti, a cui si oppone ora una proposta ambientalista. Si tratta della stoviglioteca: un luogo in cui prendere in prestito posate e bicchieri per feste e riunioni. Il progetto era già partito in via sperimentale un paio d’anni fa a Cittattiva, ma ora viene esteso: il gestore resta Cittattiva, che fa capo alla cooperativa Villaggio globale, ma è promosso insieme a Ceas e Comune con finanziamenti Atersir. L’obiettivo infatti è promuovere in maniera più incisiva l’idea nel corso dei prossimi mesi per diffondere l’abitudine di prendere a prestito le stoviglie in occasione di feste ed eventi, in modo da ridurre sprechi e rifiuti. I fondi Atersir copriranno l’acquisto di un numero maggiore di stoviglie rispetto a quelle già a disposizione e di una lavastoviglie.

Il funzionamento è molto semplice: "Si prendono in prestito le stoviglie, da riportare qui lavate – spiega Andrea Caccìa di Cittattiva – poi noi le mettiamo in lavastoviglie, per un’ulteriore igienizzazione. E da lì tornano a disposizione per il prestito".

A far partire il progetto, un paio d’anni fa, l’idea di una un’operatrice di Cittattiva che aveva visto online l’esempio di un’altra città italiana: "Era rimasta colpita e si è interessata – prosegue Caccìa – e così abbiamo messo a punto l’iniziativa. In questi due anni di sperimentazione il progetto ha ricevuto adesioni e interesse soprattutto da parte delle famiglie che organizzano feste di compleanno per i figli. Del resto anche dall’esperienza diretta avevamo visto come spesso per ogni bambino se ne vadano 45 bicchieri e diversi piattini. Con questo progetto vogliamo risparmiare tonnellate di rifiuti usa e getta e sensibilizzare la cittadinanza".

Finora la disponibilità era di 60 coperti, ovvero 2 kit da 30 ciascuno di plastica dura, pensati per i bambini. Ma, con l’arrivo dei finanziamenti Atersir, il cosiddetto ’parco stoviglie’ è destinato a crescere: "In totale avremo 120 coperti per gli adulti, con piatti di più misure, bicchieri e posate di ceramica e vetro – spiega Roberta Vitali di Villaggio globale, che si occuperà della stoviglioteca – e altri 180 per i bambini, con materiali più resistenti. Oggi (ieri, ndr) è arrivata una consegna e stiamo lavorando ai kit, che saranno di 24 coperti ciascuno. Per chi ha esigenza di numeri più ampi sarà possibile prenderne in prestito più di uno. Stiamo anche pensando a come realizzare il packaging, in modo che sia pratico, comodo e semplice da prendere in prestito". E, in attesa che venga lanciato il progetto esteso realizzato col Comune, già per questo weekend di festa c’è chi ha chiesto in prestito le stoviglie: "Tra il fine settimana e Pasquetta – aggiunge Vitali – abbiamo due richieste per prendere a prestito i nostri kit, in occasione di feste di compleanno".

Sara Servadei