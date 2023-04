Ecco la ’Zariota’: l’ostrica di Cervia

La protagonista dell’estate e regina delle tavole cervesi sarà ’La Zariota’: dal gusto inconfondibile del mare Adriatico, è l’ostrica di Cervia, un’assoluta novità che andrà ad arricchire l’offerta dei ristoranti cervesi. Il prezioso mitile, destinato a diventare un’eccellenza, è allevato in mare aperto a tre miglia dalla costa in acque marine classificate di ’categoria A’ - fattore che rende le produzioni di mitili qualitativamente uniche in ambito europeo - dalla Cooperativa La Fenice, l’azienda cervese nota per la produzione delle cozze. Costituita nel 1993, La Fenice, con una trentina di addetti, vanta una produzione rilevante di cozze di alta qualità. In occasione del suo trentesimo anniversario ha deciso di ampliare la gamma arricchendola con l’allevamento delle ostriche e dopo una sperimentazione di circa un anno, che ha ottenuto grande successo, la cooperativa ha deciso di incrementarne la produzione. Una produzione ancora limitata, dal momento che per la prossima estate coprirà solo il mercato cervese, ma di grande qualità e con il pregio di "passare direttamente dall’acqua alla tavola perché grazie ai centri di spedizione a bordo delle imbarcazioni il prodotto è raccolto e distribuito in giornata" ha spiegato il presidente della cooperativa Filippo Domeniconi. La nuova produzione è stata presentata ieri mattina in Comune. La degustazione si terrà invece mercoledì 3 maggio alle 15 alla Darsena del Sale al termine di un meeting durante il quale si parlerà, fra l’altro, di valorizzazione della pesca, dell’acquacoltura, dell’allevamento di molluschi in sospensione.

Ma il tema principale sarà l’abbinamento dell’ostrica e della cozza di Cervia con cibi e vini. Nessuna concorrenza alla Francia, né in termini di produzione – la Francia produce 120.000 tonnellate di ostriche, l’Italia circa 200 tonnellate all’anno – né sulla degustazione. Non ci saranno infatti champagne e nemmeno i crostini al burro: ‘La Zariota’ sarà proposta con piadina cervese e Pinot nero metodo classico. "L’allevamento attivato dagli amici de La Fenice – ha commentato il sindaco Massimo Medri – si inserisce nel solco alla tradizione marinara in un percorso di valorizzazione dei prodotti tipici cervesi, dei quali il re è il sale che ci accompagna da millenni. La nascita delle nostre numerose eccellenze, fra cui l’ostrica, è frutto delle condizioni ambientali del nostro territorio che hanno consentito ad alcuni imprenditori lungimiranti di investire su queste eccellenze che hanno tutte le caratteristiche per aumentare i nostri presidi slow food, con l’obiettivo di trasformarle in prodotti turistici".

Rosa Barbieri