Ecco l’arte per posta La storia di Giovanni Strada Da magazziniere a creativo in giro per il mondo

Era commesso dal fiorista Arcozzi quando nel ’54, a 15 anni, scoprì la vocazione del pittore che di lì a qualche anno, mentre era magazziniere alla Cmc, lo portò dritto all’Accademia, con maestri come Zancanaro, De Grada, Giò Pomodoro, Massimo Carrà, e poi al diploma che però Giovanni Strada non utilizzò per insegnare perché già allora vedeva il proprio destino su un piano diverso, quello della creatività artistica. Passato ai Portuali e mentre si affermava nelle estemporanee in giro per l’Italia, scoprì da una parte il volontariato negli spazi sociali all’ex macello dove si cercava, con l’arte e la performance d’artista, di dare uno scopo a tanti giovani tossicodipendenti e dall’altro la mail art, l’arte per posta, tanto in voga in Usa: ovvero un disegno, spesso a tema, spedito agli ‘amici’ che a loro volta implementano il circuito. Instancabile protagonista di un cenacolo culturale tutto ravennate, Strada giunse, nel ‘94, in binomio inscindibile con la moglie Renata, all’arte della performance, tipo Marina Abramovich per intenderci, un’attività che ha portato i due coniugi in giro per il globo, da Cuba all’Argentina, dall’Europa agli Usa, a Israele. A conti fatti, in oltre vent’anni, qualcosa come seicento viaggi aerei.

Come venne a galla la vena artistica?

"Fu grazie a Giovanni Cassani, il padre dell’ex assessore Alberto. Avevo 17 anni. Anche lui era un ragazzo, dipingeva e mi fece scoprire Picasso. Ne rimasi affascinato, cominciai a dipingere anch’io, soprattutto paesaggi, e a partecipare ai concorsi di pittura estemporanea, all’epoca numerosissimi. A cominciare da quello di Marina. E ne ho vinti tanti!"

Fu così che cominciò a frequentare l’Accademia?

"Diciamo che l’occasione mi fu data dalla Cmc in cui a 19 anni ero entrato come magazziniere e aggiusta-robe. Mi permisero di studiare e io, che mi ero fermato alla seconda Avviamento, ne approfittai. Anche perché chi studiava non poteva essere mandato all’estero e io volevo restare a Ravenna".

Approfondiamo il suo periodo giovanile. Dov’è nato?

"In casa, in vicolo dei Francesi, terzo di quattro fra sorelle fratelli, uno, Piero, era scultore; il babbo, Ugo, era bracciante e curava anche gli orti dei Cagnoni. La mamma si chiamava Bruna. Poi dopo la guerra ci siamo trasferiti in via Scuole Pubbliche".

Già, la guerra. Cosa ricorda? "Al passaggio del fronte avevo poco più di cinque anni. Quando iniziarono i bombardamenti sfollammo nella Raspona e ricordo che un giorno si presentò un militare tedesco che aveva disertato e il babbo lo nascose dentro al pagliaio! E finita la guerra andavo nei campi a raccogliere le schegge delle granate, le vendevo e così mi pagavo il biglietto per il cinema Astra. Certo che ho rischiato tanto!"

E la scuola?

"Le elementari, poi ho fatto il garzone, da barbiere, da meccanico, dal fiorista Arcozzi in via Mazzini, dai Rambaldi che fabbricavano caldaie e nel frattempo frequentavo i corsi serali dell’Avviamento finché nel ’58 sono stato assunto alla Cmc".

Conosceva già Renata, la futura moglie e partner fissa nelle performances?

"Un po’ come Vianello e Mondaini! Certo che ci conoscevamo. L’avevo incontrata alla balera di Ponte Nuovo, lei veniva a ballare accompagnata dalla mamma. Aveva 15 anni ed era commessa da Donati calzature".

Quando vi siete sposati?

"Nel ’63. Renata a quell’epoca era diventata la gerente del negozio, in via Diaz, scarpe di lusso all’epoca, le Varese. Nel ’66 nacque Davide e intanto io avevo seguito il corso di scultura di Giordano Bittanti all’Accademia di Belle Arti, dopo di ché ho cominciato a frequentare tutti i corsi fino a diplomarmi. Nello stesso periodo ho fatto esperienza di volontariato artistico con Felice Nittolo".

Nel senso?

"Lui insegnava mosaico al centro sociale Controluce, in Sant’Agata, un centro frequentato soprattutto da ragazzi con seri problemi di tossicodipendenza. Io davo una mano ed è stato lì e ancor più al centro sociale nell’ex macello che ho iniziato con le prime performance che però solo a metà degli anni 80, quando sono andato in pensione dai Portuali, sono diventate per me e Renata una vera e propria attività artistica".

I Portuali? Ma non era alla Cmc?

"Nel ’79 mi sono licenziato da via Trieste, ero stufo di accomodare armadi, volevo crescere, ma mi dissero che occorreva la tessera o del Pci o del Pri o del Psi. E allora io dissi ‘no, grazie’ e poco dopo passai ai Portuali, spuntatore sulle navi. Nel 1985, a 46 anni, sono andato in pensione, la Compagnia stava incentivando gli esodi perché erano ormai le gru a fare i lavori degli uomini. Da quel momento ho potuto dar respiro ai miei interessi: pittura, mostre, mail art, poi le performance assieme a Renata".

Andiamo con ordine. Cominciamo dalla pittura…

"Non solo, anche incisioni…A casa nostra, in via IV Novembre, una casa che avevo avuto in comodato gratuito da Raul Gardini… Mi spiego, prima abitavamo a palazzo Prandi, erano tutti appartamenti e quando Gardini l’acquistò incentivò gli esodi degli inquilini… Bene, dicevo, a casa nostra si riuniva una specie di circolo artistico. C’erano Guberti, Verlicchi, Folli, Lina Prato, moglie del procuratore Ricciuti, Ruffini, Giangrandi, Montanari, Triossi e altri".

Poi la mail art.

"Fu un amico a farmela scoprire, nel ‘70. L’aveva inventata Ray Johnson nel ’62. Una specie di Facebook di 50 anni fa: mi diede una quindicina di indirizzi a cui spedire per posta disegni o acquerelli su carta. Chi li riceveva spediva a sua volta propri disegni e così il giro si allargava e anch’io cominciavo a riceverne. Disegnavo soprattutto su spartiti musicali".

Un modo anche per farsi amici nel mondo!

"Quasi in ogni angolo di mondo: Europa, America del Nord e del Sud, Cuba, Australia, Cina, Medio Oriente, Russia, Nuova Zelanda, Giappone… Adesso ho 16mila indirizzi. Continuiamo con la posta anche se qualcuno sta cominciando con la mail elettronica. E di tutti questi disegni si fanno mostre, cataloghi".

Parliamo delle performance. Cercando su internet compaiono solo vostre esibizioni all’estero…

"Sì, perché per oltre vent’anni io e Renata, andata in pensione nel ’95, abbiamo ‘lavorato’ quasi sempre all’estero. Rientravamo a casa solo per il cambio dei vestiti. Sa che abbiamo fatto almeno 600 viaggi in aereo, pensi, io che non volevo muovermi da Ravenna! Sempre tutto spesato, ma le nostre esibizioni sono sempre state gratuite. Con la pandemia ci siamo fermati. Avevamo cominciato nel 1985, prima qui in Italia, ad esempio a Venezia siamo entrati in scena accanto a Marina Abramovich, lei era nuda, ricorda? E io esibivo il cartello ’Chi l’ha visto?’"

Quali i temi delle performance?

"Numerosissimi: mangiafuoco, stornelli, cantastorie, suonatori ambulanti, i giochi come moscacieca, nascondino, l’altalena, le coppie come Pinocchio e Fata Turchina, Olivia e Braccio di Ferro, Topolino e Minnie, Adamo ed Eva, Ettore e Andromaca, Abelardo ed Eloisa, e tante storie inventate al momento, con Renata che è bravissima a stare al passo, ineguagliabile, un mosaico fatto di mille tessere e con un messaggio, ‘Viva la pace’, quando poi la pace neppure era tanto minacciata".

Tanti viaggi all’estero: chi vi cercava?

"Quei sedicimila amici della mail art! Nell’ambito di incontri, spettacoli, iniziative varie, in mezzo mondo, la prima all’estero fu nel ’94 nel Quebec, poi gli Usa, Argentina, Brasile, tutta l’Europa, Città del Messico, Mosca, New York, Los Angeles, San Francisco, Brasile, Israele, Cuba. A L’Avana abbiamo conosciuto Ana Maria Erra, pittrice, seconda moglie del padre di Che Guevara, a Tokyo, Yoko Ono. E vorrei ricordare Guccini, Pupi Avati, Tonino Guerra, Nino Za, Ivano Marescotti, con cui abbiamo lavorato".