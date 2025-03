Ecco l’associazione. Attraversa-Menti

La nuova associazione ‘Attraversa-menti’ si presenterà alle 20.30 di stasera alla cittadinanza nella sala rossa della biblioteca Valgimigli di Santo Stefano (via Cella 488). Il progetto nasce in collaborazione con il Comitato Genitori della scuola elementare di San Pietro in Campiano e il Comune di Ravenna, con l’obiettivo di unire le diverse generazioni attraverso condivisione di esperienze e una partecipazione attiva ai vari laboratori intergenerazionali che verranno proposti.

Saranno organizzate attività educative per bambini e ragazzi, con la collaborazione di scuole e famiglie, ma anche eventi culturali e artistici per valorizzare i talenti delle persone. Alle iniziative potrà partecipare chiunque, senza limiti di età. Lo scopo principale dell’associazione, infatti, è creare un ponte tra le generazioni e farle entrare strettamente in contatto tra di loro. Un progetto destinato quindi a tutte le età, chiunque può entrare, proporre e contribuire a realizzare progetti, per rendere la comunità ancora più attiva e connessa.

Un particolare occhio di riguardo andrà alla zona del forese, per creare e consolidare un forte senso di appartenenza. "Crediamo nella contaminazione positiva, quella che nasce dallo scambio tra giovani e anziani, dal dialogo tra chi ha esperienza e chi porta nuove energie. Insieme siamo più forti, più creativi e più vivi", spiegano i membri della neonata associazione, che per creare e portare avanti le varie iniziative opererà con le altre associazioni, comitati e scuole del territorio.

Per maggiori informazioni e partecipare alle attività dell’associazione: 353-4802458 / www.attraversa-menti.it / attraversa-menti25@libero.it

j.c.