Ecco le ’magliette gialle’. Tornano i giovani volontari per fare cittadinanza attiva

Il Comune di Ravenna ha consegnato le magliette gialle ai ragazzi dai 14 ai 19 anni che partecipano a “Lavori in Comune”, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva dedicato a loro. Presente alla cerimonia, che segna l’avvio dell’edizione 2025, il sindaco Alessandro Barattoni. "Si tratta di un bellissimo progetto – commenta il primo cittadino – che unisce giovani con età, storie e sogni anche molto differenti tra loro".

Con questa esperienza, i giovani volontari "si metteranno in gioco affiancandosi a chi già si spende per la città, come fanno le numerose associazioni e realtà del territorio che ringrazio per il supporto dato a questa iniziativa, arrivata alla sua quattordicesima edizione".

L’auspicio del sindaco è che questa attività "possa rappresentare anche un avvicinamento alla vita civica di Ravenna, a quello che manca e che serve per renderla a loro misura, perché la città è di chi la vive ogni giorno, anche e soprattutto in una fase bella e delicata come quella della loro età".

Ad oggi sono 745 i giovani che si sono iscritti nei vari laboratori, che inizieranno lunedì, quasi equamente divisi tra chi è alla prima esperienza e chi invece aveva frequentato i laboratori negli anni scorsi.

La maggioranza degli iscritti ha 16 anni, in 185 sono infatti nati nel 2009, seguono i nati nel 2008 e 2010, rispettivamente con 180 e 171 iscritti. I laboratori, generalmente della durata di una settimana, dal lunedì al venerdì, vedranno un impegno da parte delle magliette gialle di circa quattro ore giornaliere. Non mancano però le eccezioni, segnalate nel programma generale delle attività. La maggior parte dei volontari è residente in città e nella zona del mare, mentre, fra quelli provenienti dalle frazioni del forese, prevalgono i residenti nell’area nord.