Ecco le magliette solidali "Già più di 200 vendute"

Sono già più di duecento gli angeli del fango e i semplici cittadini che hanno acquistato le magliette prodotte da Stampami come parte di una raccolta fondi destinata agli alluvionati. "L’intuizione è nata ai tavoli del Rione Rosso, insieme a Simona Pittirusso e Mattia Botte, dopo una giornata passata a spalare fango e svuotare cantine – spiega Bruno Luca Fenocchio, al timone del negozio che ha la propria sede in piazza San Domenico –. Ci piaceva l’idea di un elemento che potesse caratterizzare chi in queste settimane sta aiutando Faenza e la Romagna a liberarsi dal fango, e che contemporaneamente potesse portare un aiuto concreto agli alluvionati". L’idea, anche grazie all’artista Vania Bellosi, si è subito incanalata in direzione di un ritratto che raffigurasse una volontaria e un volontario al lavoro tra il fango, e che nel disegno del fumettista Andrea Sortino sono intenti a risollevare una sagoma con i contorni dell’Emilia Romagna – lei in salopette (tenuta che ha avuto una sorta di seconda vita dopo l’alluvione, come alternativa più alla portata rispetto agli stivali da pescatore), lui in calzoncini corti, entrambi con gli stivali ai piedi e le immancabili chiazze di fango sui vestiti. Ad affiancarli la bandiera con lo stemma della Romagna su sfondo giallorosso, diventata in queste settimane popolare in tutta Italia. Il primo ad essere stampato è stato il volontario, già presente su 200 magliette, andate tutte esaurite.

Ciascun capo ha un costo di 15 euro, dei quali 10 verranno devoluti in beneficenza direttamente ad alcuni alluvionati: "Saranno loro a decidere come spendere quei soldi – spiega Bruno Luca Fenocchio –, se per comprare beni di prima necessità o invece concedersi un momento di libertà in una pizzeria o altrove. Sarà una loro scelta, noi non faremo domande, la rispetteremo qualunque essa sia". L’immagine di qualcosa che possa rimanere in qualche modo addosso – in maniera positiva – pure al termine della fase più acuta dell’emergenza è del resto qualcosa su cui molti volontari hanno dibattuto: in più di un caso c’è chi ha pure lanciato l’opzione di un tatuaggio collettivo che gli ‘angeli del fango’ possano portare con sé per il resto della vita, in Italia o altrove, dovunque le circostanze li portino in futuro. Fino ad ora la cifra pronta per essere donata ammonta già a duemila euro: altre magliette saranno stampate entro il prossimo sabato. "A quel punto ci faremo dare i nominativi di alcuni alluvionati e distribuiremo a ciascuno di loro una porzione del ricavato dalla raccolta fondi. Poi sarà la volta delle magliette con l’effigie della volontaria: d’altronde la richiesta non si placa, e in qualche modo aumenta ogni volta che qualcuno indossa una delle nostre magliette, che si tratti di un volontario intento a spalare fango o di una persona al lavoro nel suo negozio. Anche per questo ringraziamo tutti doppiamente".

Filippo Donati