"Ecco le voci dei giorni della Liberazione"

C’è la regia di Marco Baliani, autore e attore, dietro lo spettacolo ‘Quell’inverno arrivò la primavera’, pensato per celebrare il 4 dicembre 1944, il giorno della liberazione di Ravenna dal nazifascismo, a ottant’anni di distanza. Il reading andrà in scena oggi al teatro Alighieri di Ravenna in mattinata alle 11 per le scuole e alle 21 (ingresso gratuito), con messa in onda alle 22.30 anche su Radio 3. In scena oltre a Baliani, Tamara Balducci, Lorenzo Carpinelli, Luigi Dadina, Roberto Magnani e Livia Tura, con le musiche e le luci di Mirto Baliani e la drammaturgia a cura di Maria Maglietta.

Baliani, come si riesce a non essere troppo retorici o commemorativi in queste occasioni?

"Non è la prima volta che faccio spettacoli legati al ricordo e, negli anni, ho capito come riuscirci… Abbiamo lavorato principalmente sulle fonti, non solo libri, tantissimi, ma soprattutto su diari e interviste, a partire da quella di Sergio Zavoli sulle battaglie delle valli romagnole, estrapolando piccole frasi. L’intento non è quello di spiegare come sono andare le cose ma di far parlare direttamente i protagonisti".

Come è strutturato lo spettacolo?

"La prima parte è un susseguirsi di voci di donne e ragazzi che hanno vissuto nel periodo dell’occupazione nazifascista in Romagna. C’è chi è rimasto neutro e chi invece ha preso parte alla Resistenza. In linea di massima, un po’ tutti però non vedevano l’ora che tutto finisse, perché le razzie erano frequenti nelle campagne, e in alcuni casi anche le rappresaglie da parte di un esercito logorato ma spietato, come ne è testimonianza l’eccidio del ponte degli Allocchi".

Un dialogo a più voci che prosegue anche nella seconda parte del reading…

"Sì. In tal caso si tratta di tre dialoghi da me romanzati in forma creativa: nel primo fra tre giovani un po’ alla maniera di Cesare Pavese con Achille e Patroclo; nel secondo due donne parlano di cosa voleva dire essere staffette; nel terzo un giovane e un anziano si confrontano sul concetto di democrazia e il secondo smorza lo spirito di vendetta del primo. Poi c’è un pezzo sull’isolotto degli Spinaroni, da dove i partigiani sferrarono l’attacco con i piedi a mollo nell’acqua".

Si può dunque parlare di storia in modo diverso anche per coinvolgere i più giovani?

"Sì. La storia la fanno i corpi, le voci, le persone. Senza salire in cattedra, altrimenti i ragazzi scapperebbero subito dinanzi a cose di ottant’anni fa che non solo loro non hanno vissuto ma neanche i loro genitori. Per fare memoria, bisogna inventarsi personaggi viventi che ricordano il passato e far capire cosa significa, per esempio, camminare in mezzo alla palude con la paura di essere ammazzato. Gli effetti speciali? Nulla di cinematografico, sono i sentimenti di chi ha vissuto".

Roberta Bezzi