Ecco l’ospedale di comunità Ci sono già dieci pazienti

Il taglio del nastro c’è stato ieri: un momento simbolico col sindaco, i vertici Ausl, l’assessore regionale Raffaele Donini e anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Ma vista la necessità l’Ospedale di comunità della Darsena (che si trova in realtà nei locali della clinica privata San Francesco) è in realtà già attivo da un paio di settimane: all’interno ci sono una decina di pazienti, a fronte di un totale di 24 posti letto. La struttura è pubblica, nonostante si trovi negli spazi di un ospedale privato: si tratta infatti di una soluzione provvisoria in attesa che sia pronto l’Ospedale di comunità in Darsena, nella Casa della salute, previsto per il 2026. Difficile però aspettare tre anni di fronte alle esigenze del nostro territorio, in cui vivono tanti anziani. I pazienti sono persone prima ricoverate al Santa Maria delle Croci che hanno superato la fase acuta della malattia ma hanno ancora bisogno di assistenza o casi mandati qui dal medico di base perché necessitano di cure ma non sono gravi.

"Ravenna vive un problema grande sul versante della terza e della quarta età – ha detto ieri mattina il sindaco Michele de Pascale durante la cerimonia di inaugurazione – e ben prima della pandemia e del Pnrr avevamo ipotizzato la realizzazione in questa parte della città di una Casa della salute e di un ospedale di comunità. Ciò che è accaduto poi col Covid ha reso ancora più evidente questa necessità. Di questa struttura avevamo bisogno già tre anni fa, e non fra tre anni: da lì la collaborazione tra pubblico e privato". "Nell’organizzare un Ospedale di comunità noi non agiamo solo nell’ambito della traiettoria tra la fase acuta ospedaliera e quella domiciliare – ha detto il direttore dell’Ausl Tiziano Carradori – ma lavoriamo anche nell’aggredire le attese al Pronto soccorso, perché l’assenza di strutture intermedie, a parità di altre condizioni, congestiona il Pronto soccorso". Sono inoltre intervenuti la direttrice del distretto sanitario Roberta Mazzoni, il direttore della direzione infermieristica e tecnica dell’Ausl Mauro Taglioni, il presidente provinciale dell’Ordine dei medici Stefano Falcinelli e l’amministratrice delegata del gruppo Garofalo Health Care Spa (che nel luglio 2021 ha acquisito l’ospedale San Francesco) Maria Laura Garofalo.

Il presidente della Regione Bonaccini ha parlato dei problemi di finanziamento e mancanza di operatori della sanità italiana: "Se c’è un luogo dove fai fatica a spegnere il riscaldamento e le macchine, quelli sono i luoghi di cura. E se noi abbiamo un quarto del totale delle Case della salute italiane attive, 130 su circa 500 in Italia col 7,5% della popolazione, vuol dire che in certe parti d’Italia non ci sono Case della salute. E sapete come ci hanno corrisposto le poche spese? Su 250 milioni in più spesi rispetto al 2021 ci hanno corrisposto pochissimo, non in percentuale sulle spese sostenute ma per numero di abitanti".