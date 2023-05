Ecco Omc-Med Energy Arrivano tre ministri Al centro le azioni per la transizione

Presentata a Roma l’edizione del trentennale di Omc Med Energy, in programma nell’area del Pala De Andrè dal 23 al 25 maggio. Tre i ministri italiani che interverranno: Antonio Tajani, titolare degli Esteri, Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e Adolfo Urso (Imprese e del Made in Italy). Con loro i colleghi George Papanastasiou (Cipro), Mohamed Arkab (Algeria).

Tra i partecipanti ai vari panel figura come invitato Claudio Descalzi, ad di Eni, quindi annunciati Kadri Simson (Commissaria europea all’Energia), Tarek El Molla (ministro del Petrolio egiziano) e altri esponenti di livello internazionale. Il tema di quest’anno è ‘Rimodellare l’industria energetica: azioni per la transizione’, una ‘giusta transizione’ che coinvolge tutto il Mediterraneo.

È dal 1993 che Omc-Med Energy mobilita, con crescente successo, tutti i protagonisti dell’industria energetica (istituzioni, associazioni, università, stakeholder nazionali ed esteri); quest’anno l’evento celebra il suo trentennale, dedicando sempre maggiore attenzione alle tematiche della transizione energetica. Al centro del cambio di passo c’è il Mediterraneo, che in ambito energetico può diventare "un grande ponte tra Nord e Sud del mondo, un vero laboratorio per la creazione di nuovi e innovativi business", dice Monica Spada, presidente della manifestazione. "Per questo OMC ha cambiato nome, definendosi Omc-Med Energy, e punta a estendere la collaborazione tra i Paesi e gli operatori delle due sponde del mare nostrum, che hanno esigenze comuni, possono condividere un network solido, scambiare tra loro esperienze e competenze". Ma anche nei tanti momenti di dialogo e confronto (l’Innovation Room), nelle sessioni tecniche e negli spazi espositivi, non mancheranno le novità: progetti e tecnologie innovative, start up e giovani ricercatori che si confronteranno con esperti e tecnici dell’energia. Ieri sera protagonista del lancio di Omc-Med Energy è stata Monica Spada, presidente della manifestazione; sono seguiti gli interventi di Filippo Tessari, HR Manager della Fondazione Eni Enrico Mattei, che ha presnetato uno studio sull’EuroMed Green Deal; Edoardo Dellarole, presidente Program Commitee Omc-Med energy parlerà dell’Innovation Room, spazio dedicato ai giovani e all’innovazione.

In chiusura, sarà lanciato il nuovo logo a cura degli studenti della Libera Accademia Belle Arti di Rimini. Tra le attività previste nell’Innovation room vi sono martedì 23, dalle ore 15 alle 19, la Start-up challenge, un’occasione per i giovani imprenditori di presentare le proprie idee i per la transizione energetica, ma anche per entrare in contatto con il vasto panorama delle aziende presenti a Omc-Med Energy. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Ravenna, Joule, la scuola di Eni per l’impresa, e Mind the bridge.

