Ecco Prospettiva Dante Cultura, spettacolo e la speranza al centro

Dante scriveva pensando al futuro, in qualche modo ci guardava. E ora noi lo leggiamo e lo apprezziamo come fondamento della nostra cultura e della nostra lingua. È sulla scorta di questa idea che la Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna ha rimesso mano alle celebrazioni originate dal settimo centenario, dando un nuovo respiro e una continuità alla celebrazione Dantesca con ‘Prospettiva Dante’. Si tratta di una serie di eventi – presentati ieri – che si svolgeranno dal 13 al 17 settembre e che saranno modulati sul tema della speranza tanto che il titolo della manifestazione sarà proprio "Mentre che la speranza ha fior del verde", verso tratto dal canto terzo del Purgatorio.

"Volevamo dare continuità alle celebrazioni Dantesche – ha spiegato il presidente della Fondazione, Ernesto Giuseppe Alfieri – e credo che abbiamo trovato con ‘Prospettiva Dante’ la strada giusta” con una iniziativa, ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia “di alto livello”. Che si aprirà con la lettura dantesca di Giancarlo Giannini ma si soffermerà, come ha sottolineato il presidente della Cassa e dell’Abi Antonio Patuelli, anche su tematiche economiche e istituzionali con l’intervento - sulla scorta del “legge, moneta officio e costume” del sesto canto del Purgatorio - del direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, in dialogo con lo stesso Patuelli e Agnese Pini direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Una rassegna che guarda ad un ampio pubblico e vedrà coinvolti anche Patty Pravo (uno pseudonimo che deriva proprio dalle anime “prave” di dantesca memoria) e Linus (il suo profilo Instagram ha l’effige del ritratto di Dante tratto dal notissimo quadro di Botticelli) ma strizza l’occhio anche ai giovani con il cantante Giovanni Cricca e coinvolgerà a vario titolo le scuole cittadine. Senza trascurare il rapporto impresa-cultura che verrà trattato da Innocenzo Cipolletta, presidente di Confindustria cultura. La speranza, dunque, come leit motiv della rassegna. Del resto verde è il manto di Beatrice quando riappare a Dante nel Paradiso terrestre ed è in un verde prato fiorito che le anime dei principi negligenti intonano il Salve Regina; balena, il verde, di canto in canto nel Purgatorio, la cantica della speranza.

E poiché non può esserci speranza di salvezza senza futuro, il Purgatorio è un luogo restituito allo scorrere del tempo, fondato sul progresso delle anime e non sull’eternità immodificabile della condanna dell’Inferno né sulla beatitudine ugualmente eterna del Paradiso.

"Le celebrazioni del VII centenario della morte di Dante si sono intrecciate alla lunga traversata dei tempi della pandemia, ai cui dolorosi esiti, in Romagna, si sono aggiunte le gravissime alluvioni del maggio scorso – ricorda Domenico De Martino, ideatore e direttore del festival – e in un tempo così difficile non potevamo non avanzare un richiamo forte alla speranza, non consolatoria ma vitale, così come proposto e motivato dallo stesso Dante. In questo quadro si colloca anche il nuovo titolo del festival, Prospettiva Dante: l’opera e il messaggio dantesco devono essere considerati non solo bene statico e immobile da esplorare nella sua fissità, ma anche fondamento e insieme modello di una consapevole e compiuta presenza nel nostro tempo".

