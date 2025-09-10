Ecco ’Schiusa’, una nuova rassegna itinerante

Dalle radici di Fèsta e Meme nasce Schiusa, una nuova rassegna itinerante, a cura di E Production, il cui prologo si manifesta nel corso del mese di settembre 2025 con cinque appuntamenti tra Ravenna, Brisighella, Faenza e Lugo.

La parte centrale del programma di Schiusa si svolgerà invece tra ottobre e dicembre e verrà annunciata a fine settembre.

Il primo appuntamento del prologo sarà oggi a Lugo, all’Arena del Carmine, alle 21 (a ingresso gratuito), con Menoventi che presenterà il suo ultimo spettacolo intitolato Veglia. In occasione dei primi venti anni di attività della compagnia Gianni Farina e Consuelo Battiston hanno ideato una serata che fa leva sul piacere dello stare insieme, sul gioco, sulla condivisione di alcuni pensieri e passioni che hanno segnato la poetica del gruppo. Il riferimento narrativo principale è Le cercle des menteurs di Jean-Claude Carrière, che dispensa fin dal titolo un suggerimento per una possibile disposizione dello spazio: uno o più cerchi di sedie attorno a un fuoco bugiardo, finto, led.

L’11 settembre lo spettacolo Veglia verrà replicato a Brisighella, presso la Cantina Bulzaga, alle ore 20.30 (aperitivo dalle 19.30), per un evento in collaborazione e nell’ambito del Festival dei Calanchi e delle argille azzurre, a cura di Museo Zauli.

In entrambi gli appuntamenti con Veglia l’ospite per gli interventi musicali dal vivo durante lo spettacolo sarà Pazienthol compresse.

Il 15 settembre alle ore 17.30 presso il Chiostro Grande della Biblioteca Classense, Loredana Lipperini dialogherà con Chiara Lagani, traduttrice e curatrice del volume La finestra della signora Manstey e altri racconti di Edith Wharton (Einaudi 2025) da cui è stato tratto lo spettacolo Ghosts di Fanny & Alexander prodotto per Ravenna Festival. Edith Wharton non è solo la famosa autrice di ’L’età dell’innocenza’, ma è maestra in tutti i generi letterari e in tutte le tonalità di scrittura. In questo libro Chiara Lagani ha raccolto e tradotto i suoi racconti più belli, non solo quelli di fantasmi che sono i più tramandati. Alcuni sono tradotti in italiano per la prima volta. Loredana Lipperini è scrittrice e giornalista, storica conduttrice di Fahrenheit (Radio3), collabora con vari giornali e riviste e cura il blog Lipperatura.

Il 16 settembre si tornerà a Lugo, sempre presso L’Arena del Carmine, dove alle ore 21 la compagnia Fanny & Alexander presenterà L’amica geniale a fumetti, trasposizione teatrale del graphic novel dedicato al capolavoro di Elena Ferrante L’amica geniale, su cui Chiara Lagani (autrice e attrice) e Mara Cerri (illustratrice, Premio Andersen 2025) sono al lavoro per la casa editrice Coconino. Dopo il primo volume uscito nel 2022, da cui lo spettacolo di Fanny & Alexander prende le mosse, è ora in uscita il secondo volume del graphic novel intitolato Storia del nuovo cognome.

Nello spettacolo Chiara Lagani recita in scena i testi di Elena Ferrante nella riduzione che ne ha fatto per il fumetto composto assieme a Mara Cerri.

Il prologo di Schiusa si conclude con la compagnia Menoventi che sarà animatrice di TEMPO X, progetto site-specific concepito per ULYSSES - Esplorazioni Sonore, il festival faentino dedicato alla musica sperimentale e alle sue connessioni con altre discipline artistiche.

Nelle serate del 19 e 20 settembre presso l’Arena Borghesi di Faenza dalle ore 19.30, Menoventi curerà quattro momenti di transizione e comunità che si inseriranno tra un concerto e l’altro. Al termine di ogni performance, il pubblico sarà invitato a sedimentare l’ascolto e ad approfondire le opere in un dialogo ravvicinato con gli artisti ospiti. Per info e prenotazioni: organizzazione@e-production.org 339 4358397 / 349 7767662