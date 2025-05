Ecco ’Summer Outlet’. Il negozio in via Cavour: "Credo nel centro"

Si riaccendono le vetrine di un locale in via Cavour che da qualche mese era sfitto. Da ieri a pochi metri da Porta Adriana, all’interno di quello che prima era un negozio Vodafone, ha aperto Summer Outlet, attività dedicata all’abbigliamento prevalentemente maschile. Il proprietario è Guido Guidazzi, cervese e titolare di altri negozi di abbigliamento a Cervia, Bellaria, Milano Marittima e Lido Adriano, in tutto sette. Guidazzi è da trentacinque anni vicepresidente nazionale di Fiva Confcommercio, la Federazione italiana venditori ambulanti, ma da qualche tempo ha deciso di affiancare a questa prima attività anche quella dei negozi. "Per due anni – spiega – ho avuto l’attività anche in viale Alberti, poi ho deciso di chiuderla per trasferirmi in centro, in via Cavour". I locali dove ha appena inaugurato li aveva adocchiati da tempo. "Mi piacevano sia il negozio che la posizione , perché credo che per l’abbigliamento maschile sia importante il passaggio e qui in via Cavour ce n’è tanto".

È consapevole delle difficoltà che stanno attraversando i centri storici, ma è anche convinto che quello di Ravenna continui ad avere grandi potenzialità e assicura che già ieri mattina, appena aperto, sono entrati anche tanti turisti. Nel negozio lavoreranno in tre, lui compreso. Quella di Ravenna è una scommessa in cui crede, anche perché conosce bene la città. "Ci vogliamo provare – sottolinea – e in ogni modo ci siamo resi già conto in questo poco tempo che il movimento in via Cavour c’è. Sono contento di aver contribuito a riaprire un negozio in questa via così importante. Ravenna la conosco bene, sono trentasei anni che vengo al mercato di via Sighinolfi che si tiene il mercoledì e il sabato. Ci lavora anche mio figlio ed è bello poter tramandare questa attività in famiglia".

Nei mesi scorsi le vetrine sfitte del negozio appena aperto da Guidazzi erano state tra quelle che l’artista Freak of Nature aveva segnato con il suo marchio verde, un simbolo stilizzato di bambù, in questo caso la sua azione, volta a sensibilizzare sull’abbandono commerciale, ha portato fortuna.