Ecco tutte le nostre idee per riqualificare la città

Il primo marzo, durante l’ora di geografia, la nostra professoressa Gaia Toccaceli ha proposto a tutti noi studenti della 1A un progetto riguardante la riqualificazione urbana. La riqualificazione urbana consiste nella riorganizzazione, il restauro e il miglioramento della città. Tale progetto consisteva nello scegliere un posto abbandonato e immaginare una struttura da realizzare in sostituzione della precedente. In seguito avremmo dovuto realizzare una presentazione per esporre le caratteristiche del luogo e dell’edificio che bisognava realizzare, completo di foto e di disegni di ciò che avremmo voluto costruire. Dopo la spiegazione, gli studenti hanno accettato con entusiasmo. La professoressa ha fatto scegliere i gruppi di lavoro agli alunni e ha fissato la scadenza per la settimana seguente. Dopo aver individuato la zona ormai abbandonata al degrado, la prima fase consisteva nello scrivere in un powerpoint le caratteristiche del luogo stesso, il motivo per cui fosse stato scelto e le caratteristiche di ciò che avremmo voluto realizzare, inserendo le relative immagini.

Nella seconda fase bisognava realizzare la piantina del nuovo edificio, accompagnata dai disegni delle attrezzature necessarie per corredarla. La terza fase includeva la suddivisione delle parti da studiare per creare una presentazione da rivolgere all’intera classe.

Da questo lavoro sono sorte diverse idee: un centro sportivo, un centro commerciale con un giardino all’interno, un parco per i ragazzi e un centro per il benessere fisico e mentale. Un aspetto positivo è stato che ognuno abbia potuto partecipare e condividere il proprio impegno, facendo i disegni e le ricerche. Inoltre ogni gruppo ha potuto esporre la propria idea rendendo partecipi i propri compagni. È emerso anche qualche aspetto negativo perchè, in qualche gruppo, mancavano alcune parti del lavoro e certe proposte necessitavano di alcune modifiche per diventare effettivamente concretizzabili. Tuttavia è importante sottolineare un aspetto fondamentale del progetto: lo scopo del lavoro era quello di applicare lo studio a qualcosa di concreto per non limitarsi solo all’apprendimento delle nozioni teoriche, imparando a dividersi i compiti e ad organizzarsi in autonomia. Il lavoro è stato utile perché tutti noi abbiamo ascoltato con interesse le proposte degli altri, facendo ciascuno le proprie osservazioni e dando dei consigli ai compagni.

Marta e Maria Teresa, classe 1^ A della scuola media ‘Sacro Cuore’ di Lugo

Professoressa Gaia Toccaceli