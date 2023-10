Ecco tutti i vincitori delle Gare. La Botte al Rione Giallo

Weekend duro per gli sbandieratori, impegnati nelle gare rimandate a giugno. I vincitori: al Giallo singolo (Luca Ghinassi) e piccola squadra. Grande squadra al Nero, vincitore per regolamento sul Borgo che aveva ottenuto lo stesso punteggio. Borgo primo per i musici. Al Giallo la ’botte’ per la coppia (Luca Ghinassi e Davide Lionetti). Nella categoria esordienti al Giallo vanno singolo (Leonardo Lama) e coppia (Marco Bombardini e Agata Gaddoni), mentre nelle giovanili singolo va al Verde (Alessandro Ione) e coppia al Giallo (Francesco Testa e Agostino Bubani). Tra gli Under15 singolo al Verde (Luca Santuari), coppia al Borgo (Filippo Maurizi e Alessandro Baldassarri) e squadra al Verde. Tra i musici vince il Nero. Al Rosso miglior tamburino U21 (Christian Vignoli) e miglior tamburino della coppia (Luca Linguerri). Combinata al Nero.