Echi di Modena City Ramblers

Stasera al teatro Socjale di Piangipane anticipo della festa di San Patrizio. Sul palco infatti salirà Alberto Morselli, cantautore emiliano, fondatore e prima voce dei Modena City Ramblers, e presente con la sua band assieme al cantante Richard Lindgren.

Un concerto che trasporterà il pubblico nei bassifondi irlandesi con un sentito omaggio a Shane McGowan, leader dei The Pogues, fino a celebrare i 30 anni di ’Riportando tutto a casa’, album d’esordio dei Modena, in cui Alberto Morselli con la sua band ripropone alcuni di quegli inni generazionali come In un giorno di pioggia. Insomma, stasera il teatro Socjale è pronto a diventare un vero pub irlandese.

Apertura porte alle 20.30, inizio concerto alle 21.30. Nella pausa i cappelletti del Socjale.