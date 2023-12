Eco-quartiere S. Rocco. Da pagare 580mila euro

Continua a rivelarsi un pozzo senza fondo di risorse comunali la vicenda del mancato completamento del cosiddetto ‘Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di Quartiere II, il quartiere centro Nord’, progetto datato 2007 che poggiava su un bando della Regione Emilia-Romagna emanato nel 2003. "La situazione di stallo che si è creata nel cantiere – rende noto il Comune – a seguito sia della crisi economica e immobiliare iniziata alla fine anni 2000, sia dell’interdittiva antimafia emessa verso il soggetto attuatore ha impedito alla ditta stessa di completare le opere di urbanizzazione e gli interventi su altri lotti non oggetto dell’Accordo di programma. Da tempo il cantiere non è attivo".

Dopo la perdita di quota del progetto l’Amministrazione tentò un disperato ammaraggio. "Lo stato di parziale attuazione dei lavori nell’area ‘San Rocco’ – scriveva Palazzo Manfredi tempo fa – non diminuisce la valenza pubblica insita nella rigenerazione urbanistica di questa parte di città, inserita strategicamente nel quartiere centro nord di Faenza. L’Amministrazione intende perseguire la massima valorizzazione delle aree pubbliche comprese nell’area del Piano particolareggiato attraverso una progettualità che tenga conto del mutato quadro esigenziale in termini di infrastrutture, servizi e socialità, a partire da quei criteri di sostenibilità ambientale e uso collettivo degli ampi spazi a verde che hanno ispirato fin dall’origine il progetto di iniziativa pubblica. Ogni azione propositiva dell’amministrazione, mirata anche ad innescare le possibili occasioni di completamento dell’area da parte privata, trarrebbe motivazione positiva da un dilazionamento dei tempi per la chiusura del quadro finanziario". Dilazionamento al quale la Regione disse però di no: da Bologna avevano fatto sapere di "non ritenere possibile un dilazionamento dei tempi per la chiusura del quadro finanziario dell’intervento" e si era dunque richiesta la restituzione della somma pari a 583.745 euro. Di questi 421.301,27 saranno a carico dell’anno 2023, 162.443,96 graveranno sull’anno 2024.

f.d.