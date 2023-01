Eco Service, con l’accordo c’è l’aumento in busta

Accordo raggiunto tra sindacato Ugl e azienda Eco service Srl di Rimini, in ordine alla precedente dichiarazione dello stato di agitazione del personale dislocato allo Zuccherificio Eridania di Russi. Espletata la procedura di raffreddamento, le parti (rappresentate dal segretario Ugl Lo Giudice e dall’amministratore unico dell’impresa Pierotti) hanno raggiunto un’intesa – definita nel dettaglio in un apposito verbale di incontro – che riconosce un aumento della retribuzione del personale (di livello 2, 3 capoturno, 3 confezionamento e 3 Ica) pari a un euro lordo per ogni ora lavorata. L’intesa prevede anche il riconoscimento di una quota una tantum di 250 euro netti. Il personale di primo livello sarà inquadrato tutti al secondo. Il tutto a decorrere dal 1° marzo del 2023.

L’adeguamento dello stipendio riguarderà tutti i lavoratori e non soltanto gli iscritti al sindacato Ugl che avevano lamentato il problema di una busta paga che non corrispondeva all’effettivo contratto in essere da adottare per le mansioni svolte. Si chiude dunque la vertenza tra le parti, con reciproca soddisfazione e informativa alle istituzioni competenti. "A tutela dei lavoratori – commenta Lo Giudice – ci siamo subito attivati e dopo un confronto basato sui fatti abbiamo trovato un accordo, risolvendo una situazione che si protraeva da un anno. Apprezziamo lo sforzo dell’azienda di trovare un terreno comune di dialogo in questa fase e anche la volontà di non entrare in lite con i lavoratori e il sindacato, ma semmai di migliorare l’ascolto".