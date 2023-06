Ecofuel, il traguardo Fu inaugurata 50 anni fa

All’interno del grande contenitore produttivo Versalis, all’inizio di via Baiona, opera Ecofuel, un operatore globale sul mercato internazionale che commercializza in tutto il mondo (Europa, America, Asia) circa 1 milione di tonnellate all’anno di prodotti ‘sostenibili’ effettuando le proprie vendite sia direttamente dagli impianti di produzione, che tramite i terminali logistici di cui dispone. Il prodotto principale di Ecofuel, società controllata da Eni, sono gli eteri alchilici altoottanici (bio-ETBE e bio-MTBE) la cui produzione in Italia è realizzata nell’impianto di Ravenna (circa 200mila tonnellate all’anno) che, inaugurato nel 1973, rappresenta quindi il primo impianto al mondo di produzione di MTBE e quest’anno ha tagliato il traguardo dei cinquan’anni di produzione. La tecnologia di produzione del MTBE è stata sviluppata da Eni nei propri laboratori di ricerca e, grazie alle conoscenze tecnologiche interne, è stata trasferita con successo a livello industriale con la costruzione dell’impianto Ecofuel nel petrolchimico di Ravenna.

Ieri la sala Mattei ha ospitato un incontro dove sono state illustrate le caratterische della produzione Ecofuel e il futuro sempre più sostenibile verso il quale è avviata. Eni in questi anni sta rivolgendo molte attenzioni agli importanti anniversari degli investimenti fatti fra fine anni 50 e gli anni 70. In questo particolare caso parliamo di un impianto che negli anni 70 è stato estremamente innovativo e che poi ha segnato un’emulazione molto importante, un modello che è stato realizzato in Italia e nel mondo per queste tipologie e che oggi ci sprona ad andare avanti con un approccio alla transizione energetica che non sia fondato su un’unica tecnologia, ma che utilizzi le opportunità che la tecnologia offre, compresa ovviamente quella legata ai biocombustibili e a tutta la filiera dei combustibili green.