Economia ai raggi x Alma Petroli e il futuro Occupazione in crescita di 22 unità

Alma Petroli, azienda leader nella produzione di bitumi ad uso stradale e industriale, ha dato vita recentemente alla nuova società AlmAbit (60% Alma Petroli, 40% Abit). Scopo dell’operazione è sviluppare la ricerca per arrivare alla produzione di bitumi e conglomerati innovativi attraverso il recupero del fresato e di altri materiali di qualità. "Intendiamo lavorare per un’economia circolare che favorisca il riutilizzo dei materiali, riducendo il consumo di materia prima e la produzione di scarti. Tutto questo senza intaccare le performance del prodotto-Alma Petroli caratterizzato da durabilità, riduzione del rumore dei mezzi che transitano sull’asfalto e da resistenza alla fessurazione del manto stradale. Una produzione sostenibile che va ad aggiungersi all’attenzione per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente" spiega l’amministratore delegato Sergio Bovo.

AlmAbit rientra in una strategia pluriennale che prevede l’investimento di 35 milioni di euro nei prossimi 5 anni, che vanno a sommarsi ai consistenti interventi degli scorsi anni. Il fatturato del 2022 è stato di 165 milioni, in crescita costante negli anni. Per contribuire allo sviluppo, oltre che all’economia circolare del settore, è stato recentemente ultimato l’investimento di 7 milioni per la produzione di bitume modificato.

"Si tratta di un prodotto per pavimentazioni stradali ad alta performance e durabilità – spiega il direttore operativo di Alma Petroli, ing. Antonio Sciascia - con benefici in termini di riduzione delle emissioni acustiche e dei consumi". Alma Petroli ha inoltre registrato il prodotto migliore della gamma di produzione, Alma Fastdraining con il quale servirà i mercati italiano ed europei. Per il 2026 entrerà in attività l’Isola 21, all’interno del distretto chimico. È un’acquisizione del giugno 2020, un’area industriale di circa 32mila mq comprensiva di serbatoi e manufatti per una capacità complessiva di stoccaggio di circa 45.000 mc. Sul fronte occupazionale, l’organico è aumentato di 22 persone e si attesta ora su 92 unità che saliranno a 100 entro l’anno. Il 30% è rappresenta da personale femminile, percentuale alla quale va aggiunta quella altrettanto elevata degli under 30.

Dal punto di vista della tutela ambientale da sottolineare che la società Alma Petroli, in quanto raffineria di idrocarburi, è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale. Le norme in materia di AIA prevedono misure finalizzate a evitare o, comunque, a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo al fine di conseguire un livello ottimale di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

"Nel contesto della normativa, Alma Petroli – spiega la società – ha presentato la Relazione di Riferimento già nel 2015 e realizzato tutti gli adempimenti ambientali. Al pari di altri operatori petroliferi, ha però presentato ricorso al Tar del Lazio con riferimento ad alcune previsioni normative, nello specifico l’obbligo di prestare garanzie fidejussorie in merito ad eventuali future dismissione del sito produttivo, in relazione alla presenza di sostanze pericolose pertinenti eo alle superfici del sito produttivo come da risultanze della Relazione di riferimento. Tuttavia, nonostante il corretto adempimento da parte della società dell’obbligo di presentare la Relazione di riferimento, il procedimento volto alla sua validazione, formalmente riavviato dall’autorità, non è finora giunto a conclusione".

lo. tazz.