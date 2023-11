Economia circolare, in funzione il centro del riuso in via Levico Il progetto Cervia Social Food offre un centro del riuso, Magazzino Levico 11, per ridurre lo spreco e promuovere l'inclusione sociale. Offre anche servizi di sgombero case ed uffici e di tinteggiatura. Contattare 348-2346914 dal lunedì al venerdì.