Economia e sfide per il futuro, le celebrazioni per Cna

Hanno preso il via le celebrazioni per l’80esimo anniversario della costituzione di Cna Ravenna con il primo di una serie di eventi che coinvolgeranno e animeranno il territorio provinciale durante tutto l’anno. Martedì, al teatro Goldoni di Bagnacavallo, si è svolta l’iniziativa ‘Economia e nuova sfide per il futuro – Mercati, innovazione, competenze e capitale relazionale’, un convegno sulle sfide economiche e sociali locali e globali che le piccole e medie imprese sono chiamate ad affrontare, dinamiche da gestire ma anche opportunità da cogliere, con particolare attenzione all’innovazione, alle competenze e al capitale relazionale. In un teatro Goldoni gremito, ha aperto l’iniziativa il sindaco “padrone di casa”, Matteo Giacomoni: "La Cna è nata in un periodo complicato, con un Paese uscito dalla guerra e poco abituato alla democrazia, ed è riuscita a mettere insieme le anime del territorio per affrontare meglio il futuro. Credo che questa sfida sia ancora attuale".

Dopo Elena Zannoni, sindaca di Lugo e presidente dell’Unione della Bassa Romagna, sono intervenuti il presidente Cna Area Bassa Romagna, Massimo Baroncini, il presidente di Cna Emilia-Romagna, Paolo Cavini, il direttore generale della Cna di Ravenna, Massimo Mazzavillani, il Presidente della Cna territoriale di Ravenna, Matteo Leoni, il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla e il segretario della Cna Nazionale, Otello Gregorini.