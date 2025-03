Economia in criticità: è stagnazione

Il 2024 per il territorio Romagna - Forlì-Cesena e Rimini è stato caratterizzato da diffuse criticità che delineano un quadro di sostanziale stagnazione, in linea comunque con quello che si rileva a livello regionale e nazionale. La Camera di commercio della Romagna ha presentato il Rapporto sull’Economia della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 2024 e scenari. Le prospettive per il 2025, secondo Prometeia, indicano, un incremento del valore aggiunto stimato allo 0,4%. In foto, Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio Romagna.