Economia, leggi e canzoni. Dante con gli occhi di oggi

Prospettiva Dante continua oggi dalle 17, quando Domenico De Martino – ideatore e direttore – leggerà il XXVI canto del Paradiso presso la Tomba. Segue, negli Antichi Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il dialogo tra Luigi Federico Signorini, direttore generale della Banca d’Italia, e Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna e di ABI. Con il titolo "legge, moneta, officio e costume" (Pur. VI, v. 146), alcuni passi della Commedia diventano lo spunto per ragionare, da diversi punti di vista, non solo di moneta ed economia ma, come nel verso dantesco, di leggi, di istituzioni, di morale e comportamenti. Coordina l’incontro Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno. Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso libero. Alle 21, la seconda giornata di Prospettiva Dante si corona con un appuntamento che ha per titolo un verso di una canzone di Antonello Venditti, Compagno di scuola: "Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene…" è una delle coordinate della mappa di Davide Guerra, laureatosi all’Università di Pavia e autore della ricerca – di cui è in uscita la seconda edizione per Biblion – dedicata agli echi danteschi nella canzone italiana del XX e XXI secolo. Da Una zebra a pois di Mina ("Dante si ispirò a Beatrice Chi sarà la nostra ispiratrice?") a Ragazza paradiso di Ermal Meta, da Argenti vive di Caparezza a Ogni tanto di Gianna Nannini ("Amor che nulla hai dato al mondo"), diventa evidente che "la distanza temporale e la modifica del gusto estetico non hanno scalfito l’importanza del Poeta e delle sue opere, percepite in tutti gli ambienti come fondative".

Il fil rouge dantesco emerge nelle canzoni tanto nella forma di citazioni puntuali o appena alterate, quanto in richiami più ampi e strutturati. Complici del percorso sono Alessandro Di Puccio, direttore del Dipartimento Jazz dell’Accademia Musicale di Firenze che firma gli arrangiamenti ed è al pianoforte, e NicoNote, al secolo Nicoletta Magalotti, cantante riminese che si muove disinvolta nei territori di musica, teatro e installazioni. Per questa XII edizione dell’unico festival interamente dedicato al Poeta – nuova “fioritura” che ha scelto per stella polare di quest’anno il verso "mentre che la speranza ha fior del verde" (Pur. III, v. 135) – il calendario di eventi si intreccia a L’ora che volge il disìo, realizzata da Zona Dantesca, RavennAntica e Istituzione Biblioteca Classense. Grazie alla collaborazione con il Comune di Ravenna, anche gli ospiti di Prospettiva Dante si misureranno con la lettura perpetua della Commedia presso la Tomba di Dante: dopo De Martino, sarà la volta di Linus (domani) e Amerigo Fontani (sabato 16).